110 ülkeye ihraç edilen Türk kaynak sularının 4'te 1'ini İngilizler içti

Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç edilen sulardan 2017 yılında 66,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.



AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde işletilen su kaynaklarının büyük kısmı Bursa ve Sakarya'da yer alıyor.



110 ülkeye ihraç edildi



Yurt dışında talep gören Türk kaynak suları, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Ambalajlı su dış satımı, bir önceki yıla göre tonaj olarak yüzde 5, değer bazında yüzde 4 artış gösterdi. Geçen yıl 429 bin 619 ton kaynak suyu ihracından 66,8 milyon dolar gelir elde edildi.



Su ihracatı yapılan ülkeler arasında tonaj olarak ilk sırada yer alan İngiltere'ye 12 milyon dolar karşılığında 108 bin 824 ton su gönderildi. Bu ülkeye yapılan ihracat 2016'ya göre, tonaj olarak yüzde 5, değer olarak yüzde 1 arttı. Buna göre, Türkiye'nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini İngilizler içti.



Almanya ikinci sırada



Türk kaynak sularının en çok tüketildiği ülkeler arasındaki Almanya'ya geçen yıl 14,6 milyon dolar karşılığında 86 bin 553 ton su ihraç edildi. Almanlara yapılan ihracat 2016'ya göre, tonajda yüzde 12, değerde yüzde 37 artış gösterdi.



Alman ve İngilizlere yapılan dış satım, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.



Körfez ülkelerinden ciddi talep



Körfez ülkelerinden de ciddi talep gören Türk sularından geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne 56 bin 318 ton satıldı. En fazla su gönderilen üçüncü ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracattan 9,8 milyon dolar gelir sağlandı.



Suudi Arabistan'a 4,8 milyon dolar karşılığında 27 bin 849 ton, İsrail'e 4 milyon 200 bin dolar karşılığında 32 bin 784 ton ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 milyon 540 bin dolar karşılığında 22 bin 590 ton kaynak suyu gönderildi.



Dubai'ye yapılan ihracat ise 2016'ya göre miktar bazında yüzde 143, değer bazında yüzde 84 artış gösterdi. Geçen yıl Dubai'ye 10 bin 159 ton su satılarak 1 milyon 703 bin dolar gelir elde edildi.