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Emekliye temmuz ayında hem fark hem de zam

Milyonlarca emekli bu yaz iki farklı sevinç yaşayacak. Bakanlığın yürüttüğü çalışma ile ucuz tatil imkanı gelecek. Temmuz’da ise hem zam hem de fark var.

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Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. Yılbaşından bu yana açıklanan enflasyon rakamları zam oranlarıyla ilgili bir fikir veriyor. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 +1.34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Kesin oranın belli olması için 3 enflasyon verisi daha beklenecek.
 
THY DE DEVREDE
 
Yüzde 4.34 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 463 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 872 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 271 liraya çıkacak. Emekliler için hazırlanan 'ucuz tatil' projesi de bu yaz başlıyor. Projenin detaylarını açıklayan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Turizmcilerle görüşüyoruz. Türk Hava Yolları ile desteklenerek Ege ve Akdeniz'de 1 milyon emeklimizin tatil yapması sağlanabilir. Turizmcilere diyoruz ki ,'Ege ve Akdeniz ekimden marta kadar kapatıyorsunuz. Bu aylarda bir hedef olarak 1 milyon emeklimize bir hafta, 10 günlük paketlerle külfetini kaldırabileceği önerilerle hizmet sunun.' Görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Projenin Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayacağını belirten Müezzinoğlu, "Ulaşım için de Türk Hava Yolları ile görüşüyoruz. Yol masrafında da bir kampanya sunulacak" diye konuştu.
 
NASIL HESAPLANIYOR
 
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yılda iki kez yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon zam olarak maaşlara ekleniyor. memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte oluşursa enflasyon farkı alıyor.

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