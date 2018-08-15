12 bin yatırımcıya tarımsal hibe desteği verildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlılarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yatırımcılara destek vermeye hız kesmeden devam ediyor. Verilen destekler sayesinde bugüne kadar 8.6 milyar lira yatırım yapıldı. 2011 yılından itibaren 42 ilde 12 bin yatırımcıya destek veren TKDK, yatırım kapsamı ve çeşitliliğini arttırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2011 'den et üretimi için 1405 projeye 1.1 milyon lira hibe sağlanırken, yatırım 2 milyar liraya ulaştı. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması için ise 271 projeye 372 milyon lira hibe sağlanırken, yatırım tutarı 846 milyon olarak belirlendi.