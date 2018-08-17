12 milyon emekli 14 büyük kazanım elde etti

2002 yılından bu yana sandıktan her zaman zaferle çıkan AK Parti ile birlikte seçimlerden kazançlı çıkan bir kesim de emekliler oldu. Her dönemde yapılan büyük iyileştirmelerle emeklilerin hayatı kolaylaştırılırken, geriye dönük bakıldığında elde edilen kazanımların “Nereden nereye” dedirtecek dolulukta olduğu görüldü. İşte bu kazanımlar:

1-Emeklilere düşük taksitle ev sahibi olma imkanı sağlandı.

2-Zam ve düzeltmeler yapıldı.

3-Yılda iki bayram ikramiyesi geldi..

4-2000 yılı öncesinde emekli olanların intibak sorunu çözüldü.

5-Banka promosyonu hakkı verildi.

6-65 yaş üzerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı..

7-İlaç alımları kolaylaştırıldı.

8-Sağlık karnesi çilesi bitti.

9-Memur emeklilerine aylık ödeme imkanı geldi..

10-Fişli vergi iadesi yerine ek ödeme verildi.

11-Emeklilerin cenaze yardımları eşitlendi.

12-KEY geri ödemelerinden faydalanıldı.

13-Üniversite hastaneleri ve özel hastanelere sevksiz başvuru hakkı geldi.

14-Emekli olup Bağ- Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerden, Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kalktı..

Gündem yeni intibak

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2002'den günümüze kadar emeklilerin seçimlerden birçok kazanım elde ettiğini ifade etti. Şimdi ise gündemlerinde 2000 yılı sonrası emekliler için intibak düzenlemesi olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, “Emekliler 12 milyonu aşan sayısıyla, oy kullanma yeterliliğindeki aileleriyle birlikte 20 milyonluk bir kesimi temsil ediyor. Çağrımızla başlayan çalışmalarla 33 ilde 7 bin 779 emeklimiz 240 lira taksitle ev sahibi oldu” dedi. (Güneş)