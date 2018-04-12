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12 milyon emeklinin temmuz zammının belirlenmesi için son 3 veri kaldı

Emeklilerin temmuz zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünürken, kesin oran için 3 veri kaldı.

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12 milyonu aşkın emeklinin gözü temmuz zammında. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti.

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