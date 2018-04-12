12 milyon emeklinin temmuz zammının belirlenmesi için son 3 veri kaldı Emeklilerin temmuz zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünürken, kesin oran için 3 veri kaldı.