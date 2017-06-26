120 bin eleman lazım gelin iş sahibi yapalım

Oto yıkama, oto kuaför, lastik, rot balans gibi iş yerlerini bünyesinde barındıran ve merkezi İstanbul’da bulunan Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) işsiz gençleri 15 gün ile 3 ay süren eğitimler sonucunda meslek edindirip iş sahibi yapıyor. Sektörün 120 bin nitelikle elemana ihtiyacı olduğunu anlatan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, iş arayan gençlerin kendilerine başvurmalarını istedi.

GENÇLER BİZİ ARASIN

Bakırtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında bugüne değin Doğu ve Güneydoğu’dan gelen bin 500 gence iş öğrettiklerini ve bu gençleri işe yerleştirdiklerini anlattı.Bakırtaş şunları söyledi: “Sektörümüzde nitelikli personel çok ciddi sorun. Birçok KOBİ’miz bu yüzden iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Biz de diyoruz ki işsizlik ülkemizde çok ciddi boyutta. Bizim de çok ciddi personele ihtiyacımız var. Bu anlamda başlatmış olduğumuz projeyle ilgili 81 ilden talepler alıyoruz. Ülkemizdeki bütün gençlerimize sesleniyorum. Otomotiv sektörü devasa bir sektör. 22 milyon araca hizmet veren bir sektörüz. 10 yıl 20 yıl içinde 40 milyon araç olacak. Biz bu kapsamda özellikle çaresiz gençlerimize çare oluyoruz. Buradan da çağrı yapıyoruz. TOBFED’i arayın biz bu anlamda sizlere destek olalım, meslek sahibi yapalım.”

İŞ ÖĞRETİLİYOR

Gençlerin TOBFED’le mail adresinden, direkt telefon numarası ya da federasyona bağlı dernekler üzerinden iletişime geçebileceklerini kaydeden Bakırtaş, “Gençlerle bir mülakat yapıyoruz. Konuştuktan sonra bir staj şeklinde işe başlatıyoruz. Üye olan tüm KOBİ’lere gönderip eğitimlere başlıyoruz. 15 gün bir ay ve üç aylık eğitim periyotları. Bu süreler zarfında işi öğrendikten sonra işe yerleştiriyoruz. Aslında biz şöyle söylüyoruz: Biz nitelikli personel üreten bir fabrika gibi çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm üyelerimizin, tüm meslek mensuplarımızın personel ve çalışan ihtiyacını karşılamış oluyoruz” diye konuştu.

10 BİN TL’YE KADAR MAAŞ

Bakırtaş, oto kuaförü, cam filmci, mini onarımcı gibi mesleklerde yetişen gençlerin 10 bin liraya kadar ücret alabildiğini belirtti. Sektörün önemli bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Bakırtaş, “120 bin KOBİ birer kişi alsa 120 bin kişi eder. Bu sektör ölmeyecek bir sektör. Gençlerin de bu sektörde kendilerini geliştirmesi gerektiğini, ciddi bir meslek olduğunu bu alanda da TOBFED’in onlar için çok iyi bir fırsat olacağını buradan söylüyorum” diye konuştu.

İŞVEREN DE MEMNUN

Oto yıkama iş yeri sahibi Tuncay Karataş, 20 senedir sektörde olduğunu belirterek “Sektörde özellikle yıkama konusunda, kuaför konusunda çok büyük eksikler var. TOBFED de bu eksikliği gördü. Bununla ilgili çalışmalar yaptı. Güneydoğu’dan Doğu’dan gelen gençlere burada 3 aylık bir eğitim uzman arkadaşlar tarafından veriliyor. Bu eğitim sonrasında sektördeki firmalara yerleştiriliyor daha sonra da sertifikaları gençlere veriliyor. Eğitim alan arkadaşlarımız en ufak detaya kadar hiçbir detayı atlamadan dört dörtlük çalışma yapıyorlar” dedi.

Van’dan gelip meslek sahibi oldular

TOBFED’den eğitim alarak işe yerleştirilen 18 yaşındaki Diyar Bilgi, Van’dan geldiğini belirterek, “Bizim oralarda iş yoktu. Arkadaşlardan çevreden duydum TOBFED’i. Ben de başvurdum. Çok şükür burada eğitimimi aldım. Sonra işe aldılar. Oto yıkama işi yapıyorum. Bin 600, bin 700 lira civarında alıyorum. 2 bine kadar maaşım çıkıyor. İşsiz olan herkese tavsiye ediyorum” dedi. Uğur Gencer (21) ise Van’da iş aradığını ancak bunda başarılı olamadığını belirterek, “Bundan 3 yıl önce TOBFED’e iş başvurusuyaptım. 3 aylık bir eğitim alarak uygulama ustası oldum. İşime devam ediyorum. Tek beklentim sertifikamı almak ve kendi iş yerimi açmak. 2-3 bin lira alıyorum. Aldığımız işlerden de pirim alıyoruz. 3-4 aylık eğitimden sonra rahat. İşini seven bir insan olursa bundan memnun olur” dedi.