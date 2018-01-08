13 yıl sonra lider...

Türkiye’de geçen yıl 956 bin 194 adet otomobil ve hafifi ticari araç satışı gerçekleşti. Türkiye’de de fabrikası bulunan Renault Mais, 13 yıl aradan sonra otomobil ve hafif ticari araç satışında liderliğe oturdu. Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18.7 pay aldı. Marka bu rakamlar ile Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği en iyi satış başarısına ulaştı. Renault, 2017 yılında 18’inci kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti.

% 67.4 YERLİ ÜRETİM

Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada yer alıyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault’nun liderliğine hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu. Renault hafif ticari araç pazarında geçen yıla göre 0.6 artış ile yüzde 7.2 pay aldı.