13 yıl sonra lider...
Renault Grubu 2017 yılında gerçekleştirdiği 178 bin 646 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile sektörde ‘en çok satış yapan marka’ unvanını aldı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş 13 yıl sonra gelen şampiyonlukla ilgili “İddiamız 2018’de de sürecek” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’de geçen yıl 956 bin 194 adet otomobil ve hafifi ticari araç satışı gerçekleşti. Türkiye’de de fabrikası bulunan Renault Mais, 13 yıl aradan sonra otomobil ve hafif ticari araç satışında liderliğe oturdu. Renault Grubu (Renault ve Dacia), 2017 yılında toplam pazarda 178 bin 646 satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 18.7 pay aldı. Marka bu rakamlar ile Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği en iyi satış başarısına ulaştı. Renault, 2017 yılında 18’inci kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini elde etti.
% 67.4 YERLİ ÜRETİM
Türkiye’nin en çok satılan modelleri sıralamasında, ikinci ve üçüncü sırada Oyak Renault’da üretilen Renault modelleri yer alıyor. Megane Sedan 39 bin 272 adet ile 2. sırada yer alırken, Clio HB 31 bin 265 adet ile 3. sırada yer alıyor. Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından 2017’de ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilmişti. Renault’nun bu satış performansı ile binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 67.4 olarak gerçekleşti. Renault’nun liderliğine hafif ticari modeli Kangoo Ailesi’nin de önemli katkısı oldu. Renault hafif ticari araç pazarında geçen yıla göre 0.6 artış ile yüzde 7.2 pay aldı.
MEGANE YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLDİ
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş kazanılan başarılar ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “2017 yılında Renault Grubu olarak rekor bir satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 18. kez binek otomobil liderliği unvanının yanı sıra toplam pazar liderliği yeniden elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2017 yılı Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan ile birlikte Clio HB Türkiye’de en çok satılan model sıralamasında 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bu iki modelimizin de Türkiye’de üretiliyor olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Önümüzdeki yıl Renault markası için yenilenen modellerinin pazardaki konumunu sağlamlaştıracağı bir yıl olacak.”
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