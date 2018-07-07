14 bin yolcuya İstanbul turu

THY’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu Stopover ücretsiz konaklama hizmeti yolcu deneyimini büyük ilgi görüyor. İstanbul aktarmalı uzun uçuşlarda yolcuya İstanbul turu yaptıran THY, böylece 14 bin transfer yolcusunu İstanbul’da ücretsiz konaklatarak kentte tarihi tur gerçekleştirdi. THY, 2017 yılının Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’da başlattığı ve Haziran ayında Rusya ile kapsamını genişlettiği Stopover konaklama hizmeti İstanbul´u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan beğeni topladı. Yolculardan gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul´u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu.

ÜCRETSİZ OTEL HİZMETİ

Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları tarafından faaliyete geçirilen Stopover uygulaması kapsamında Türk Hava Yolları ile aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi 20 saatten fazla, Stopover yolcuları bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul´un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul´da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu proje ile İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi ve küresel aktarma merkezi olması için Türkiye turizmine katkı sağlamak ve THY’nin transfer yolcu sayısını artırmak hedefleniyor.