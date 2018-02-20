14 şeker fabrikası için özelleştirme süreci başladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait bazı fabrikaların özelleştirilmesine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Türkşeker'in, özelleştirmeye hazırlanmak amacıyla 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008'de ise özelleştirme programına alındığı anımsatıldı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 fabrikanın özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığına yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması, fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak ele alındığı ve bu konularda ihale belgelerinde önemli düzenlemeler yapıldığı vurgulandı.

"Süreç şeffaf bir şekilde yürütülecek"

Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür.

Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur. Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır.

İhale süreçleri tamamen her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır."