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141 yabancı Türkiye’den 18 milyarlık taşınmaz aldı

Yabancıya ev ile arsa satışındaki rakamları açıklayan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar toplam 140 bin 832 yabancı, 18 milyar 174 milyon 543 bin 348 lira değerinde 119 bin 280 konut, iş yeri gibi bağımsız bölüm ile 11 bin 145 arsa ve arazi gibi ana taşınmazın sahibi oldu.

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2012’de yapılan değişiklik sonucu taşınmaz satın alınmasında karşılıklılık şartının kaldırılmasıyla gayrimenkul satın alan yabancı sayısı 92 bin 638 oldu. Bu kişiler 16 miyar 475 milyon lira değerinde, 85 bin 410 adet konut iş yeri gibi bağımsız bölüm ve 7 bin 167 arsa satın aldı. 

2012 yılı sonrasında Türkiye’den taşınmaz edinen yabancıların başında  12 bin 89 kişiyle Iraklılar, 10 bin 491 kişiyle Ruslar, 7 bin 569 kişi ile  İngilizler, 7 bin 211 kişiyle Kuveytliler, 6 bin 342 kişiyle Suudi Arabistanlılar  yer aldı. Öte yandan taşınmaz satın alan 140 bin 832 yabancıdan yaklaşık yüzde 44’ünü ise Avrupa Birliği  ülkelerinin vatandaşları oluşturdu. 

BİRİNCİLİK İNGİLTERE’DE

Avrupa Birliği ülkelerinden de bugüne kadar 62 bin 46 kişi Türkiye’den  taşınmaz edindi. Böylece bugüne kadar Türkiye’ye yatırım yapan yabancıların  yaklaşık yüzde 44’ünü AB üyesi ülkeler oluşturdu. AB üyesi yabancı yatırımcılar,  44 bin 686 bağımsız bölüm ve 5 bin 447 ana taşınmazı satın aldı. AB üyesi ülke vatandaşları arasında  24 bin 456 kişi ile en çok İngizler Türkiye’de konut ve arsa sahibi oldu.İngiltere’yi sırasıyla 9 bin 832 kişiyle Almanya, 4 bin 494 kişiyle  Danimarka, 4 bin 454 kişiyle İsveç, 4 bin 146 kişi ile Belçika, 4 bin 87 kişi ile  Hollanda, 3 bin 739 kişiyle İrlanda, 2 bin 170 kişiyle Finlandiya, bin 51 kişiyle  Fransa ve 821 kişiyle Yunanistan ve diğer ülkeler izledi.

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