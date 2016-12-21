1.5 milyon kiþiye ekmek kapýsý olacak

ÝGA Havalimaný Ýþletmesi Ýcra Kurulu Baþkaný Hüseyin Keskin, Ýstanbul Yeni Havalimaný çalýþmalarýnýn vaat edilen takvim içinde sürdüðünü belirterek, “Ýnþallah vaktinde Ýstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacýlýk camiasýna bu havalimanýný kavuþturacaðýz” dedi. Keskin, Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn Avrasya Tüneli’nin açýlýþýnda Ýstanbul Yeni Havalimaný’nýn 26 Þubat 2018’de devreye alýnacaðý açýklamalarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, “Biz de buna riayet edip, iþletme tarafý olarak bütün ajandamýzý, iþ planlarýmýzý buna göre ayarladýk. Ýnþaat tarafý da bu þekilde. Büyük bir gayretle ve hýzla odaklanarak çalýþmalarýmýza devam ediyoruz” dedi.

3.5 MÝLYAR YOLCU

Ýstanbul Yeni Havalimaný bittiðinde yaklaþýk 100 bin çalýþan olacaðýný, bunlarýn etkilediði alanlarla birlikte 1.5 milyon kiþiye ekmek kapýsý saðlanacaðýný aktaran Keskin “Havalimanýmýzda günde yaklaþýk 230-250 bin misafirimiz olacak. Bunlarý aðýrlamaya ve karþýlamaya gelen de bir o kadar kiþi olacak. Yaklaþýk 100 bin de çalýþanýmýz olacak. 600 bin kiþilik ortalama bir ilimizden, Ýstanbul’da bildiðimiz birçok ilçenin nüfusundan fazla bir insan nüfusu havalimanýnda her gün devir daim olacak. 25 yýlýn sonunda, þu anki dünya nüfusunun yarýsý kadar, 3.5 milyar yolcuyu aðýrlamýþ olacaðýz” diye konuþtu.

‘EZBER BOZAN’ HAVALÝMANI

Keskin, havalimanýnýn terminal içinde ve dýþýnda sunacaðý yolcu deneyimi ve iþ fýrsatlarýyla tam manasýyla ‘ezber bozan’ bir havalimaný olacaðýný ifade etti. Keskin “Diyelim ki havalimanýna geldiniz, check-in yaptýnýz, biraz vaktiniz var. Akýllý telefonunuzu gezdirdiðinizde maðazalarda size özel kampanyalarý görebileceksiniz. Artýrýlmýþ gerçeklikle size en yakýn check-in alaný ve kapýyý görebileceksiniz” dedi.

1 GÜNDE TAÞINACAK

Yeni Havalimaný’na taþýnma sürecine iliþkin soru üzerine Keskin “Bununla ilgili Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ), Türk Hava Yollarý ve sektörün diðer paydaþlarýyla görüþüyoruz. Taþýnma iþlemi dünyada ‘big bang’ olarak tarif edilen þekilde bir günde gerçekleþtirilecek. Söz gelimi Ýstanbul’un batýsýna ve kuzeyine olan trafiði belki bir müddet durduracaðýz. Çünkü havalimaný içinde bulunan araçlarýn geniþlikleri, süratleri günlük hayattakinden biraz farklý. Ayrýca havalimaný özel bir yer olduðu için bu teçhizatlar belki havadan emniyet güçlerinin desteðiyle taþýnacak. Dolayýsýyla taþýnma bir günde olacak” ifadelerini kullandý.

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