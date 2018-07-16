15 Temmuz için PTT’den özel pul

Vatanını, değerlerini, istiklalini ve istikbalini korumak için canını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk milletinin imza attığı 15 Temmuz 2016 Demokrasi Zaferi’nin işlendiği pullar dün tedavüle çıktı. 26x36 milimetre boyutundaki, 2 TL bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 110x180 milimetre boyutundaki 3 TL bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 72x72 milimetre boyutundaki 2 TL bedelli seri numaralı anma bloğunun yer aldığı portföy 15 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte ‘Ulus PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA’ adresinde ‘Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15.07.2018 ANKARA’ ibareli ilk gün damgası kullandı.