15 Temmuz şehidinin Borsa nöbetini kardeşi devraldı

Bir vefa göstergesi olarak borsa bahçesinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Anıtı’nı açan Borsa İstanbul yönetimi, şehitlerin ailelerine ilgi ve desteğini sürdürüyor.

ŞEHİTLİK ONA NASİPMİŞ

Şehit polis Uzun’un ağabeyi Mete Uzun, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın daveti üzerine bir ay önce kurumun güvenlik amiri olarak atandı. Karadağ’ın “Güvenlik için tam bizim aradığımız biri” ifadeleriyle tanıttığı Uzun, 2008 yılında Tunceli’de teröristlerle giriştikleri bir çatışmada şarapnel parçasıyla alnından yaralandığını ancak şehitlik mertebesinin 15 Temmuz’da kardeşine nasip olduğunu söyledi. Kardeşi ile gurur duyduğunu ifade eden Uzun “Şehitlik onun nasibiymiş. Allah bize de nasip etsin. Kendisi inşallah peygamber efendimize komşu, bizlere de şefaatçi olur” dedi. Her gün sabah ilk önce şehit kardeşinin fotoğrafının bulunduğu borsa bahçesindeki anıta gidip dua ettiğini ve burada kardeşinin yüzünü sevdiğini anlatan Uzun “İnşallah kardeşimin emanetine bıraktığı yerden ben devam edeceğim” dedi. Uzun “Bu bina, buradaki yaşam ve bütün personel bize emanet” diye konuştu.