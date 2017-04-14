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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelere ilişkin, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız.' dedi.

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Kars'ta bulunan Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 gişe mevcut olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Serbest geçişe yönelik tadilat yaparken, dört gişeden hizmet vereceğiz ki üç şeritten gelen insanlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun. Daha sonra da diğer dört gişeyi yer değiştirerek, kaldıracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 20 Nisanda başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız. İnsanlarımız burayı kullanırken bekleme, gecikme yaşamayacaklar. İnsanlarımız tak sistemi ile rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar."

Hükümet olarak ülkenin geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını anlatan Arslan, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kabine üyelerine ve bütün Türk milletine teşekkürlerini dile getirdi.

Arslan, kendilerine 14 yıldır güçlük bir şekilde devam eden desteğin mevcut olduğunu, bu destek sayesinde ülkenin her yerini şantiyeye çevirdiklerini dile getirdi.

Bugün de Ankara-Niğde otoyolu ihalesinin yapılmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bu güzergah üzerinde bulunan gerek Tuz Gölü, gerekse Kapadokya.... Bu bölgelerin turizminin de gelişmesine de böylece katkı koymuş olacağız. Bu projelerimiz aynı zamanda üç anlam ifade ediyor. Zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf, karbondioksit salımı veya sera gazı salınımı dedikleri zararları etkilerin azaltılması anlamına geliyor. Biz bu boyutuyla bunları çok önemsiyoruz."

Arslan, söz konusu çalışmaların aynı zamanda bölgede istihdam da oluşturduğunu sözlerine ekledi.

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