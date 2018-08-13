150 bin emekliye seyyanen zam yapılıp, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor. Bu kapsamda emekliler son olarak temmuzda yüzde 9.17 zam alırken; maaşları iyileştirmeye yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

ZAM YAPILACAK

Düşük maaşlı emeklilere iyileştirme için seyyanen zam hazırlıkları yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıklarken, 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, “Milletimize verdiğimiz, bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz” dedi.

AYLIKLARA DÜZENLEME

Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük emekli maaşı bin liraya çıkacak. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.

GÖZLER KARARDA

Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere seyyanen zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Halen net asgari ücret bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Formül bu yıl hayata geçirilirse, tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak. Maaşı bin 603 liranın altında olanlara zam yapılacak. Bu emeklilerin maaşları bin 603 liraya tamamlanacak.

Esnaf sayısı 1.7 milyona ulaştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 43 bin 163 artarak 1 milyon 730 bin 696 olduğunu söyledi. Palandöken, bu dönemde açılan esnaf ve sanatkar işletme sayısının da 47 bin 85 artış gösterdiğini aktardı. En fazla esnaf işletmesi açılan iller ise 15 bin 584’le İstanbul, 8 bin 877’yle İzmir, 7 bin 717’yle Ankara, 7 bin 475’le Antalya ve 5 bin 785’le Bursa olurken, en fazla işyeri açılan meslek kolları ise bakkal, büfe ve market işletmeciliği oldu. (Güneş)