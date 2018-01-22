1.500 kişiyi işe alacağız

‘28 yıldır olduğu gibi bugün de yatırıma devam ediyoruz’

28 Yıldır Türkiye’de faaliyetlerinin sürdüren Metro Toptancı Market, büyümesinin aralıksız sürdürüyor. Bunu yalnızca market açarak değil, Türkiye’nin lehine projeler geliştirerek de gerçekleştiriyor. Türkiye’ye özgü ürünleri özenle üreterek ihraç ediyor. Bu sayede Finike portakalından, Taşköprü sarımsağına 60’a yakın ürün Avrupa’ya gönderiliyor. Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan Türkiye pazarı ve hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin mevcut ve gelecekteki potansiyeline olan inancımız ve güvenimizle yatırımlarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz. Metro’nun yatırım yaparak büyümeyi hedeflediği öncelikli 8 ülke arasında yer alan Türkiye’de yeni mağaza ve dağıtım noktalarını 2018 yılında hizmete sokacağız. 2018 yılında mağaza rollerini baz aldığımızda büyüme hedeflerimiz ve yeni açılması planlanan mağazalarımızı da dahil ederek 1.500’ün üzerinde yeni işe alım fırsatı doğacak” açıklaması yapıyor…

- Metro Toptancı Market’in büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz?

Metro Toptancı Market, dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro’nun satış şirketlerinden biri. Profesyonellerin kendileri ve işyerleri için ihtiyaç duydukları 40 bin çeşit ürünü, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek satışa sunuyoruz. Dünya çapında, 25 ülkede 750’den fazla mağazayla hizmet veriyoruz. 100 binden fazla çalışanımızda 21 milyon profesyonel müşteriye hizmet veriyoruz.

- Türkiye’deki Metro Toptan Market hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Metro’nun lokomotif şirketi olarak kabul edilen Metro Toptancı Market, ülkemizde 1990’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Uygun fiyatlı, taze ve kaliteli on binlerce ürün 20 şehirde 36 Metro Toptancı Market mağazasında satışa sunuluyor. Tüm Metro mağazalarında ‘Tarladan Çatala’ gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını esas alan bir standart olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları yüzde 100 uygulanıyor. Halen mağazalarımızda çalışanlarımızla birlikte Metro Toptancı Market olarak yaklaşık 5 bin kişilik bü- yük bir aileyiz.

- Türkiye pazarı hakkındaki düşünceleriniz neler?

Metro olarak 28 yıldır olduğu gibi ülkemize yatırımlarımıza devam edeceğiz. Metro Toptancı Market Türkiye olarak biz, en temelinde Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkma amacıyla ilerlemekteyiz. Yiyecek-içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapan bir marka olma algımızı pekiştirerek, gastronomi ekseninde yapacağımız projeler ile Türk Mutfak kültürüne sahip çıkmayı ve tüm ekosistemi de sürece dahil etmeyi amaçlıyoruz. Buna paralel olarak, HORECA sektö- ründeki müşterilerimizin bir numaralı çözüm ortağı olmak ve onlar için artı değer yaratmak bizim için vazgeçilmezdir.

- 2017 yılını nasıl geçirdiniz?

Dünyada 2017 yılı içerisinde yeni bir yapılanmaya giderek toptancılık ve gıda sektörünün uzman kuruluşu olarak konumlanan Metro Toptancı Market, ilk mali yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Yeni Metro Toptancı Market, 2016- 2017 mali yılında sürdürülebilir bir satış büyümesi ve dengeli bir FVÖK artışı elde etti. Metro Toptancı Market, son 4 yıldır büyümesini sürdürdü. Metro Türkiye olarak biz de Metro dünyasına paralel olarak 2016-2017 mali döneminde büyümeyi sürdürerek 2015-2016 yılında 32 olan mağaza sayışımızı artırdık, bununla birlikte istihdam sayımızı artırdık.

- 2018 yılında yeni yatırımlar olacak mı?

Türkiye’nin mevcut ve gelecekteki potansiyeline olan inancımız ve güvenimizle yatırımlarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz. Metro’nun yatırım yaparak büyümeyi hedeflediği öncelikli 8 ülke arasında yer alan Türkiye’de yeni mağaza ve dağıtım noktalarını 2018 yılında hizmete sokacağız. 2018 yılında İstanbul Kartal’da hayata geçireceğimiz mağazamızın yanı sıra ayağa sevkiyat hizmeti vereceğimiz HORECA dağıtım noktalarını da farklı illerde devreye sokacağız. 2018 yılında mağaza rollerini baz aldığımızda büyüme hedeflerimiz ve yeni açılması planlanan mağazalarımızı da dahil ederek 1500’ün üzerinde yeni işe alım fırsatı doğacak. Merkez ve yönetim kadrolarımızda ise yaklaşık 80 yeteneği organizasyonumuza katmayı hedefliyoruz,

2018 yılında perakende sektörünün kur ve enflasyondaki değişimleri yakından takip ederek temkinli bir şekilde büyümeye devam etmesini bekliyoruz.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI FİNİKE PORTAKALI

AVRUPA RAFLARINDA

Türkiye ekolojik yapısı ve köklü kültürüyle coğrafi işaretli ürünler bakımından büyük bir potansiyele sahip. Biz, coğrafi işaretli ürünlerin hem kırsal kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklediğine hem de ürün yelpazesini zenginleştirdiğine inanıyoruz. 2012 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler projesi hayata geçirdik. Bu proje sayesinde bugüne kadar, kaybolma tehlikesi yaşayan 60’tan fazla ürüne sahip çıkıldı. Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok Metro mağazasının raflarında bugün Aydın incirinden Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü sarımsağından Finike portakalına kadar 80’nin üzerinde coğrafi işaret tesciline sahip ve aday ürün yer alıyor.

‘Bugünün balığını yarına bırakma’

METRO Toptancı Market olarak 2018’de sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Gıda israfının azaltılmasına yönelik hayat geçirdiğimiz ‘Metro Gıda Hareketi’ projemizin yanı sıra, yerel ürün tedarikçilerini destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün ışığına çıkardığımız coğrafi işaret tescilli ürünler projemize ve balığın ağdan çatala uzanan tüm tedarik sürecini kayıt altına alarak QR kod etiket sistemiyle balığın yüzde 100 izlenebilirliğini sağladığımız ‘Bugünün Balığını Yarına da Bırakalım’ projemize yeni yılda da devam edeceğiz.