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15.1 milyar dolar ile mart ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, 'Mart ayında 15.1 milyar dolar ile ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Tarihin en büyük rakamı.' dedi. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Mart ayında 15.1 milyar dolar ile ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Tarihin en büyük rakamı." dedi.

TİM verilerine göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.

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