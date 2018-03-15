1.6 milyon kişi iş buldu

Türkiye genelinde işsizlik oranı Aralık 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre 2.3 puan azalarak yüzde 10.4’e indi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre aralık ayında son bir yılda iş bulanların sayısı 1.6 milyon artarken işsiz sayısı ise 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.6 puanlık azalışla yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK DÜŞÜYOR

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 4.8 puanlık azalışla yüzde 19.2’e gerileyerek son 7 yılın rekor düşüşünü yakaladı. Verilere göre 15-64 yaş grubunda ise işsizlik 2.3 puanlık azalışla yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 46.9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 33.3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 22.1 oldu.

HEDEF TEK HANE

Bu arada rakamları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu “Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdam teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis’te görüşülüyor. 2018 sonuna kadar inşallah tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR’da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var “ dedi.

Elvan: Teşviklerin etkisi güçlü olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, aralık ayı itibarıyla bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 619 bine ulaştığına işaret ederek, geçen yılın son üç döneminde gerçekleşen verilerin, son 3 yılın en yüksek istihdam artışını gösterdiğini kaydetti. Bakan Elvan, “2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşvikleri neticesinde gerçekleşen bu veriler, ekonomimizin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesini giderek arttırdığını göstermektedir. 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde de işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz” dedi.