16 Ocak Çeyrek altın dolar, euro serbest piyasa rakamları

Bugün 16 Ocak 2017 Pazartesi altının gramı 145 lira dolaylarında işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 232,70, satış fiyatı ise 238,51 liradan işlem görüyor. Piyasalarda Dolar 3,76, Euro ise 3,99 civarında işlem görüyor. Serbest piyasada geçen hafta 151,6 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar kurundaki düşüşe paralel 143,5 lira seviyelerine kadar gerilemiş ve haftayı 143,6 lira seviyesinden tamamlamıştı. Gram altın, haftalık bazda geçen haftayı yüzde 4,36 primle tamamlamasının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı ve saat 10.40 itibarıyla 145,5-146,0 lira bandında dengelendi.

Altının ons fiyatı da önceki 3 haftada etkili olan yükseliş eğilimini yeni haftaya taşıdı. Geçen haftayı 1.198,5 dolardan tamamlayan ons altının fiyatı, bugün yüzde 0,6 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doların üzerini test etti. Altının ons fiyatı 1.204,7 dolardan işlem görüyor.