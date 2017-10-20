16 ülkede kart harcaması THY uçuş mili olacak

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, THY, her yıl milyonlarca yolcusuna sunduğu ayrıcalıklı seyahat deneyimini sadakat programı Miles & Smiles ile pekiştirmeye devam ediyor. THY, küresel marka bilinirliğini, yaygınlığını ve müşteri memnuniyetini güçlendirmek amacıyla 2013’te Citibank Ortadoğu ve Afrika Bölgesi ile yaptığı puan transferi iş birliği kapsamının global sözleşmeye dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni yapılan anlaşma ile Citibank kredi kartı sahipleri biriken Citi puanlarını 16 ülkede (Avustralya, Bahreyn, Çin, Endonezya, Hong Kong, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Vietnam) Miles&Smiles uçuş miline çevirebiliyor.