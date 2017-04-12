"17 Nisan’da büyük Türkiye'ye uyanacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gelecek hafta Akdeniz’e arama gemisi gönderileceğini açıklayarak, “Güney Kıbrıs’ın son dönemde yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Kimse kusura bakmasın, hele de Türkiye bu saatten sonra Akdeniz’de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak” dedi.

ESMEDYA’yı ziyaret eden Bakan Albayrak, ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Star Medya İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile ESMEDYA Grubu yayın yöneticilerinin ve yazarlarının katıldığı toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta İstanbul’da açıkladığı ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ hakkında konuşan Albayrak “21.yüzyılın Türkiye’sinin altyapısını oluşturmak, enerjiyle ilgili çok önemli adımlar atmak için projelendirmeler yaptık” dedi. Albayrak, şunları söyledi: “Bu büyük stratejinin bir parçası olarak üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin bölgesel anlamda bakıldığında bugüne kadar çok fazla nasiplenemediği bir pazardan, bölgeden bahsediyoruz. Türkiye bu çerçevede ‘ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz’dan hareketle sadece denizde değil, karada da, madencilikte de arama çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız yeni bir süreç başlattık. Jeofizik ve jeokimya haritaları ile Türkiye’nin yerini, altını, üstünü arayarak çok net, somut bir şekilde fotoğrafını çekmemiz lazım. İşin deniz offshore aramacılık noktasında da çok önemli bir hamle yapıyoruz dedik. İkinci gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz’e gidiyor ve ilk sismikleri, üç boyutlu sismikler sürecini başlatıyoruz.”

HUKUKİ MUVAZAALI SAHA FAYDA GETİRMEZ

Akdeniz’in muvazaalı tarafları, uyuşmazlık gösteren tarafları olduğuna dikkat çeken Albayrak “Bu çerçevede bahsettiğiniz için söylemek istiyorum. Örneğin Güney Kıbrıs’ın son dönemdeki yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Bunun etkisinin hukuki zeminde de hem Kıbrıs’a bir katkısı yok, hem de oraya ilgi ve alaka noktasında girişimde bulunan özel sektör firmalarına da bir katkısı yok. Nitekim hukuki muvazaalı bir saha, size faydadan çok zarar getirir. Bunu da göreceğiz” diye konuştu.

BARIŞ DİYORLAR AMA!

Albayrak, şunları söyledi: “Ötesi de var. Nitekim siz barış diyorsunuz ancak 2004’teki Annan Planı gibi bir taraftan öyle deyip diğer taraftan da barışa olumsuz etki yapacak şekilde Güney Kıbrıs’ın önünü açıyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada müzakereler, gelinen süreç kopma noktası. Siz adanın tüm bütünlüğünü ortaya koyması gereken bir offshore siyaseti, enerji siyaseti izlemeniz gerekirken kimseyi dinlemeden parsel-parsel ayırıp gidiyorsunuz. Burada şimdi o parsellerden bir tanesi, 6. parsel mesela böyle, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği bir saha. Muvazaalı sahayı siz ihale edip çıkarsanız bunun hukuki yaptırımları, farklı etkileri olacaktır muhakkak. Oraya giren firmalar açısından da. Nitekim görüştüğümüz firmaların bir kısmı hakikaten bu noktada hem barışa, bölgeye, Kıbrıs’a katkısı olmayacağından dolayı, hem de Türkiye’nin telkinleri noktasında mesafeli yaklaştılar, ortada bir değer varsa adayı ilgilendiren bu süreçler çözüldükten sonra bakılması gerektiği konusunda.”

KİMSE KUSURA BAKMASIN

“Kimse kusura bakmasın, hele de Türkiye bu saatten sonra Akdeniz’de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak. Türkiye daha etkin ve daha aktif olacak” diyen Bakan Albayrak “Onun için de sismik dâhil sondajlar noktasında da kendi sahalarımız ve benzeri ve ötesi noktasında da daha aktif davranacak. Kimse kusura bakmasın. Biz bugüne kadar hep işin olumlu, yapıcı tarafında davrandık. Bundan sonra da öyle davranacağız. Ama Türkiye’nin bugüne kadarki iyi niyetli ve yapıcı tavrını, sessiz tavrını hatta hukuksuzluğun meşru gösterileceği bir zemine de izin vermeyeceğiz. Gerekli her türlü adımları da atacağız” diye konuştu.