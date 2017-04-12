"17 Nisan’da büyük Türkiye'ye uyanacağız"
Enerji Bakanı Albayrak, yüzyılın kaderinin şekilleneceği küresel politikalar açısından16 Nisan’ın önemine dikkat çekti: Her gün ölecekmiş gibi korkmadan yürüyeceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gelecek hafta Akdeniz’e arama gemisi gönderileceğini açıklayarak, “Güney Kıbrıs’ın son dönemde yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Kimse kusura bakmasın, hele de Türkiye bu saatten sonra Akdeniz’de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak” dedi.
ESMEDYA’yı ziyaret eden Bakan Albayrak, ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Star Medya İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile ESMEDYA Grubu yayın yöneticilerinin ve yazarlarının katıldığı toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta İstanbul’da açıkladığı ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ hakkında konuşan Albayrak “21.yüzyılın Türkiye’sinin altyapısını oluşturmak, enerjiyle ilgili çok önemli adımlar atmak için projelendirmeler yaptık” dedi. Albayrak, şunları söyledi: “Bu büyük stratejinin bir parçası olarak üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin bölgesel anlamda bakıldığında bugüne kadar çok fazla nasiplenemediği bir pazardan, bölgeden bahsediyoruz. Türkiye bu çerçevede ‘ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz’dan hareketle sadece denizde değil, karada da, madencilikte de arama çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız yeni bir süreç başlattık. Jeofizik ve jeokimya haritaları ile Türkiye’nin yerini, altını, üstünü arayarak çok net, somut bir şekilde fotoğrafını çekmemiz lazım. İşin deniz offshore aramacılık noktasında da çok önemli bir hamle yapıyoruz dedik. İkinci gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz’e gidiyor ve ilk sismikleri, üç boyutlu sismikler sürecini başlatıyoruz.”
HUKUKİ MUVAZAALI SAHA FAYDA GETİRMEZ
Akdeniz’in muvazaalı tarafları, uyuşmazlık gösteren tarafları olduğuna dikkat çeken Albayrak “Bu çerçevede bahsettiğiniz için söylemek istiyorum. Örneğin Güney Kıbrıs’ın son dönemdeki yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Bunun etkisinin hukuki zeminde de hem Kıbrıs’a bir katkısı yok, hem de oraya ilgi ve alaka noktasında girişimde bulunan özel sektör firmalarına da bir katkısı yok. Nitekim hukuki muvazaalı bir saha, size faydadan çok zarar getirir. Bunu da göreceğiz” diye konuştu.
BARIŞ DİYORLAR AMA!
Albayrak, şunları söyledi: “Ötesi de var. Nitekim siz barış diyorsunuz ancak 2004’teki Annan Planı gibi bir taraftan öyle deyip diğer taraftan da barışa olumsuz etki yapacak şekilde Güney Kıbrıs’ın önünü açıyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada müzakereler, gelinen süreç kopma noktası. Siz adanın tüm bütünlüğünü ortaya koyması gereken bir offshore siyaseti, enerji siyaseti izlemeniz gerekirken kimseyi dinlemeden parsel-parsel ayırıp gidiyorsunuz. Burada şimdi o parsellerden bir tanesi, 6. parsel mesela böyle, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği bir saha. Muvazaalı sahayı siz ihale edip çıkarsanız bunun hukuki yaptırımları, farklı etkileri olacaktır muhakkak. Oraya giren firmalar açısından da. Nitekim görüştüğümüz firmaların bir kısmı hakikaten bu noktada hem barışa, bölgeye, Kıbrıs’a katkısı olmayacağından dolayı, hem de Türkiye’nin telkinleri noktasında mesafeli yaklaştılar, ortada bir değer varsa adayı ilgilendiren bu süreçler çözüldükten sonra bakılması gerektiği konusunda.”
KİMSE KUSURA BAKMASIN
“Kimse kusura bakmasın, hele de Türkiye bu saatten sonra Akdeniz’de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak. Türkiye daha etkin ve daha aktif olacak” diyen Bakan Albayrak “Onun için de sismik dâhil sondajlar noktasında da kendi sahalarımız ve benzeri ve ötesi noktasında da daha aktif davranacak. Kimse kusura bakmasın. Biz bugüne kadar hep işin olumlu, yapıcı tarafında davrandık. Bundan sonra da öyle davranacağız. Ama Türkiye’nin bugüne kadarki iyi niyetli ve yapıcı tavrını, sessiz tavrını hatta hukuksuzluğun meşru gösterileceği bir zemine de izin vermeyeceğiz. Gerekli her türlü adımları da atacağız” diye konuştu.
SONDAJ GEMİSİ ALIYORUZ
Bakan Albayrak “Karadeniz ve Akdeniz’de Türkiye hukukun dışına çıkan hiçbir iş yapmamıştır, yapmaz da. Hukuk merkezli bir iş yapar” dedi. Albayrak, şunları söyledi: “Şimdi artık büyüyen Türkiye, bilançosu, ekonomisi güçlenen bir Türkiye tüm bunları kaldıraç noktasında taşıyabilecek bir altyapıya sahip. İşte ikinci gemimiz Oruç Reis Akdeniz’e gidiyor. Barbaros Hayreddin Karadeniz’de olacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir sondaj gemisi alıyoruz bu sene inşallah. En az yılda bir-iki tane kuyu kazmaya başlıyoruz, sondaj adımlarını atmaya başlıyoruz. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Türkiye, uzun vadeli bir süreç olarak bakıldığında 21. yüzyılın temellerini bugünden atmak zorunda.”
Rüzgar enerjsinde ihale temmuzda
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin milli enerji stratejisi çerçevesinde güneş enerjisine ilişkin adımların tamamladığını ifade ederek, “Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’nı (YEKA) da inşallah hazırlıyoruz, bitireceğiz demiştik. Nasipse bugün (dün) şartname Resmi Gazete’ye gönderiliyor. 27 Temmuz’da ihaleyi hayata geçiriyoruz. Rüzgarda da bu adımı atıp yine bin megavatlık bir yapıyla ve ötesinde yüzde 65’ten fazla yerlilik, yüzde 80’den fazla yerli mühendis şartıyla birlikte bu süreç ilerleyecek” dedi.
16 NİSAN ÖNEMLİ OLMASA DÜNYA AYAĞA KALKMAZDI
Bakan Berat Albayrak, haftasonu yapılacak referandumla ilgili de “Referandumda oylanacak olan Anayasa paketinin ruhundaki en önemli husus; Güçlü Türkiye ve istikrara hizmet edecek olması. Yani gündelik değil uzun vadeli ve uzun soluklu. Türkiye’deki sistem değişikliğinden bahsediyoruz. Ortalama hükümet ömrünün 15 ay olduğu bir Türkiye’de, bu zaman zarfında siz hiçbir şey yapamazsınız. Hangi yatırımın temelini atacaksınız da, açılışını yapacaksınız da, koltukta oturacaksınız…Bu iklimin tesisi noktasında Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir iklime kavuşması noktasında işte bu anayasa çok önemli” diye konuştu.
ÇOK GÜZEL TÜRKİYE İÇİN UYANACAĞIZ
Bakan Albayrak, şunları söyledi: “16 Nisan Türkiye için çok ama çok önemli. Bu yüzyılın kaderinin şekilleneceği bölge siyaseti ve küresel politikalar açısından da en önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kadar önemli olmasa dünya bu kadar ayağa kalkmazdı herhalde. Birçok insan soruyor. Türkiye’de bir referandum var, dünya ayağa kalkmış, birçoğu işte hayır diyor, o diyor, bu diyor. Birileri de bir de rahatsız oluyor onları zikredince... Kim buna karşıysa işte burada bir oturup düşünmek lazım. Türkiye doğru yolda, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü adımlar attıkça bu birilerini rahatsız edecek. Ama şükürler olsun ki, toplumsal farkındalığı, oynanan bütün bu resmi gören bir milletimiz var. Her geçen gün de artıyor. Ben onun için ümitvarım, yarınlar güzel olacak, çok daha güzel, büyük bir Türkiye’ye uyanacağız inşallah. 16 Nisan çok güzel neticelere inşallah sebebiyet verecek.”
BİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR
Türkiye’nin 2002 ile 2017 sürecinde büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Türkiye’nin 15 yılda nereden nereye geldiği çok açık. Geldiğiniz noktada birileri bundan rahatsız. Sizin pastadaki payınız büyüdüyse birilerininki küçülmüştür. Ama şimdi birileri rahatsız olacak diye Türkiye’yi büyütme hedefinden vazgeçecek değiliz. En dibini artık 15 Temmuz’da yaşadık. 15 Temmuz’da artık tüm ülkenin birliğine ve beraberliğine kastetmek noktasında maşa örgütleri gördük.”
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