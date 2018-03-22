18 ülkenin en iyimseri Türk gençleri
Vodafone, 18 ülkede 10 milyon genci meslek sahibi yapmak için bir program başlattı. Program kapsamında bu ülkelerde yapılan bir anket, en iyimser Z kuşağının, Türk gençleri olduğunu ortaya koydu.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Vodafone, 18 ülkede 10 milyon genci geleceğin mesleklerine hazırlamak için ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ adıyla uluslararası bir program başlattı. Program kapsamında 18 ülkede yapılan anket, en iyimser Z kuşağının Türk gençleri olduğunu ortaya koydu. Brüksel’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan araştırmaya göre 18-24 yaş arasındaki gençler, ‘dijital doğan’ ilk nesil olmalarına rağmen dijital ekonomide var olmak için yeterli donanıma sahip değil. 6 bin genç ile gerçekleştirilen araştırmada görüşü alınan gençler gelecekte en çok, yüksek maaşlı ve tam zamanlı bir iş bulamamaktan korkuyor.
YARISI KENDİ İŞİNİ İSTİYOR
Araştırma sonuçlarına göre ‘Benim için en büyük zorluk yüksek maaşlı ve tam zamanlı iş bulmak’ diyen gençlerin oranı İtalya ve İspanya’da yüzde 69’a kadar çıkıyor. Bu iki ülkeyi yüzde 68’le Portekiz, Yüsde 66 ile Yunanistan izliyor. İngiltere’de yüzde 52, Almanya’da ise yüzde 55’lerde olan bu oran Türkiye’de yüzde 37’ye düşüyor. Gençlere sorulan ikinci kritik soruda da Türk gençleri ‘en iyimser’ çıktı. ‘Ailemin sahip olduğu yaşam standartlarına asla ulaşamam’ diyen Türk gençlerinin sayısı sadece yüzde 7. Bu oran en yüksek ise yüzde 36 ile İngiltere’de. İngiltere’yi yüzde 23’le yeni Zelanda ve Macaristan izledi. Araştırma sonuçları Türk gençlerinin girişimcilik seviyesine de ortaya koydu. Buna göre Türk gençlerinin yüzde 50’si, bir şirket için çalışmaktansa kendi işini kurmayı ya da girişimci olmayı tercih ediyor.
Araştırmaya göre 20 meslekli bir listeden gençlere cazip gelen 10 mesleğin 5’i dijital mesleklerden oluştu. Gençleri cezbeden meslekler sırayal şöyle: Robot mühendisi (% 21), youtuber/video blogger (% 21), kodlayıcı (% 20), oyun tasarımcısı (% 20), siber güvenlik uzmanı( % 18). Brüksel’deki toplantının açılış konuşmasını yapan Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao, “Artık eski meslekler kaybolurken, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Zaman içinde her bir işyeri dijitalleşerek teknolojik beceri ve uzmanlıklara yönelik talebin artmasında rol oynayacak. Vodafone olarak, yeni neslin yeni iş dünyasına bağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz” dedi.
HEDEF 100 BİN
Vodafone olarak 10 milyon gence dijjital beceri kazandırmak istediklerini anlatan Colao “Ayrıca 1 haftalık bir çıraklık programı başlatacağız. Aynı şekilde kendi bünyemizde çalışan gençlerin sayısını da artıracağız” dedi. Colao bu noktada ise hedeflerinin 5 yılda 100 bin genç oldğunu anlattı.
Ailemin yaşam standardına ulaşamam diyenlerin oranı 10 milyon gence meslek öğretecek
Vodafone’ın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkede başlattığı program kapsamında 10 milyon genç eğitim içeriklerine erişim imkânı da sunacak. Vodafone ayrıca daha fazla sayıda gence dijital bir işyerinde doğrudan deneyim kazanma imkânı sunmayı hedefliyor. Buna göre Vodafone, 2022 yılına kadar 100 bine yakın genç çalışana ulaşmak için halihazırda tüm dünyada uygulamakta olduğu mezun, çırak, stajyer programlarının kapsamını genişletecek. Vodafone’ın programına; vodafone.com.tr/GeleceginMeslegi’ adresinden ulaşmak mümkün.
Türkiye’de olduğumuz için mutluyuz
Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao Türk gazeteciler soruları üzerine “Türkiye’de çok güzel bir şirketimiz var ve iyi işler yapıyoruz. Orada olduğumuz için mutluyuz” dedi. Colao, Türk gençlerinin iyimserliği konusunda ise “Türkiye biraz istisnai bir ülke. Çünkü, genç nüfus oranı oldukça yüksek, ama Avrupa’nın geri kalanında durum farklı. Avrupa’nın geri kalanını da Türkiye’yle aynı duruma getirmeliyiz bu konuda” dedi.
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