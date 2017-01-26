1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

Karayollarý Genel Müdürlüðünce, Kýnalý-Tekirdað-Çanakkale-Savaþtepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi için Yap-Ýþlet-Devret (YÝD) modeli kapsamýnda yapýlan ihalede, 4 ortak giriþim grubu teklif verdi.

Karayollarý Genel Müdürlüðünde yapýlan ihalede, Komisyon Baþkaný ve Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Sefer Týrman, haziranda Gebze-Orhangazi-Ýzmir Otoyolu'nun dünyanýn en uzun 4. asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü'nü de içeren Gebze-Gemlik kesiminin açýldýðýný anýmsattý.

Aðustosta ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun içinde birçok "en"leri barýndýran Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri-Paþaköy kesimini hizmete verdiklerini anlatan Týrman, geçen yýl ihale çalýþmalarý sona eren Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamý niteliðindeki Kýnalý-Odayeri ve Kurtköy-Akyazý kesimlerinde de yapým çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.

Týrman, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesiminin yapýmýnýn tamamlanmasýyla bahsi geçen otoyollarla entegre olduðunda Marmara Denizi etrafýndaki otoyol ringinin de tamamlanacaðýný belirterek, þöyle konuþtu: "1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, baðlantý yollarý da dahil yaklaþýk 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açýklýkla dünyanýn en uzun asma köprüsü olacak. Otoyol ve köprünün tamamý 2x3 þeritli olacak. Ýnþaat süresi 5,5 yýl olarak planlanmýþ olup, Cumhuriyet'imizin 100. yýlý olan 2023'te köprü ve otoyol hizmete açýlacak þekilde planlama yapýldý."

Ýhale için 11'i yabancý 24 þirketin ihale dokümaný satýn aldýðýný belirten Týrman, bunlardan 4 ortak giriþimin grubunun (OGG) teklif verdiðini bildirdi.

Komisyonun en kýsa sürede teklif dosyalarýnýn yeterlilik deðerlendirme çalýþmalarýný tamamlayarak, teklif zarflarýný açacaðýný söyleyen Týrman, "En kýsa sözleþme süresini teklif eden istekliyi ihaleyi kazanan olarak ilan edecektir." dedi.

Teklif veren firmalarýn isimleri þöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapý Merkezi OGG

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

4- IC Ýçtaþ - Astaldi (Ýtalyan) OGG

Komisyon daha sonra teklifleri deðerlendirmek üzere çalýþmalara baþladý.