"1915 Çanakkale Köprüsü" ihalesini kazanan Türk-Kore ortaklığı, sözleşmeye çağrıldı

AK Parti Kars Milletvekili Selayattin Beyribey ile geldiği Kars Harakani Havalimanında, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın tarafından karşılanan Bakan Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını tanıtlayan Bakan Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ülkemizin gerçekten prestij projelerinden birisidir. Hele dünyadaki ekonomik konjektörü ve bulunan ortamı düşündüğümüzde bu ortamda 10 milyar TL'nin üzerinde bir bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinde gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgiyle karşılandığını gördük" dedi.

8'i yabancı, 7'si Türk firması olmak üzere 15 firmanın oluşturduğu 4 ortak girişim grubunun tekliflerini verdiklerini belirten Bakan Arslan, "Çok da iddialı teklifler çıktı ve aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu ‘biz projenin finansmanı sağlayacağız, memnuniyetle' diye iyi niyet mektuplarını verdiler. Bu, özellikle ülkemizin şu anki sürecinde; ekonomik olarak ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere bence çok güzel bir dersti. Bu memnuniyetimi özellikle ifade edeyim. Ülkenin ekonomisine, istikrarına, geleceğine güven olmazsa bu büyüklükteki projelere dünyanın bu kadar iddialı ülkesinin iddialı firmaları ve iddialı finans kuruluşları teklif vermezlerdi" diye konuştu.

4 ortak girişimin teklif verdiklerini hatırlatan Bakan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekliflerini 26 Ocak'ta açtık. O gün incelemelerde hepsinin yeterli olduğunu düşünerek süreye yönelik tekliflerini de deklere etmiştik. Teknik arkadaşlarımız bu projelerin yapılabilmesi adına bütün dosyaları, bütün teknik analizleri yaptılar ve incelemelerini bitirdiler. Dün dört grubun da dosyalarının yeterli olduğunu, herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece de 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk- Kore ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibari ile ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra da 18 Mart'ta inşallah temelini atacağız. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin. Önemli bir proje ama bizim de memnuniyetiniz bu kadar önemli bir projenin yıllık yapım süresi dahil 16 yıl iki ay 12 günü ihale edilmiş olması ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ama daha da önemlisi; reel ekonomik dünyanın Türkiye'ye olan güveninin tescil edilmiş olmasıdır. Oyun oynayanların, spekülasyon yapanların, birilerinin kafasını karıştırmaya çalışanların değil gerçek oyuncuların bu kadar iddialı bir teklif vermiş olması ve bu teklifin dün akşam itibari ile sonuçlanmış olması önemli. Buradan, Kars'tan sadece Türkiye'ye değil dünyaya bir mesajdır. Türkiye büyük projeleri bugüne kadar başarıyla yaptı, bundan sonrada başarıyla yapmaya devam edecek. Bu konuda Türk insanı bize yani görev yüklediği hükumetine güvensin. Hiç şüphesi olmasın çünkü dünya güveniyor, dünya bizlerin yaptıklarını ve yapacaklarını güvendiği için 10 milyar TL'nin üzerinde bir bedeli olan projeye bu kadar iddialı teklif veriyor. ‘Evet ben Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023 yılında bitirmeyi hedeflediği dünyanın en büyük prestij projelerinden biri olan 2023 metre ayak içi köprüsüne teklif veriyorum, Türkiye güveniyorum' dedi. Bunu buradan, Kars'tan herkese bir kez daha ifade etmiş olalım ve insanımız bize güvensin, biz onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Bakan Arslan daha sonra TEOG il birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne hediyeler verdi.

KAZANAN GRUP

Geçen ay yapılan ihaleyi en düşük süreyi teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira toplam süre 16 yıl 2 ay 12 gün) kazanmıştı.