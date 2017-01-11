2 milyon lira yatırım yapan herkese destek
Doğu ve Güneydoğu’yu cazibe merkezi yapacak pakete ilişkin uygulama şartları netleşti. 23 ili kapsayan pakette destek verilecek yatırım tutarı en az 2 milyon lira olacak. Teşvikten yararlanmak için bu yatırımın en az yüzde 30’u da özkaynaklardan karşılanacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Program kapsamında destek verilecek yatırım tutarı en az 2 milyon lira olacak. Teşvikten yararlanmak için bu yatırımın en az yüzde 30’u da özkaynaklardan karşılanacak. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş, kısmen geçmiş veya başka sebeplerle faaliyet göstermeyen, işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayisi tesisleri, çağrı ve veri merkezi yeni yatırım projeleri desteklenecek.
YARARLANMA KOŞULLARI
Yatırımların desteklenebilmesi için imalat sanayisinde 2 milyon lira asgari sabit yatırım tutarı ile en az 30 kişilik istihdam, çağrı merkezlerinde ise en az 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranacak. Veri merkezleri yeni yatırımları için ise merkezin en az 5 bin metrekare beyaz alanı bulunması gerekecek. Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde 30’unun öz kaynaklardan karşılanması zorunlu olacak. Destekler, yatırımlar için gerekli öz kaynak ile orantılı olarak kullandırılacak. Banka gerekli gördüğü hallerde öz kaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilecek. Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayisi yatırımlarının altyapı giderleri program kapsamındaki desteklerden karşılanmayacak. Türkiye Kalkınma Bankası AŞ, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.
15 milyar liralık ön talep geldi
Program çerçevesinde belirlenen bölgelerin süratle kalkınması ve gelişmişlik faklılıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlanıyor. Bölgelerin rekabet gücünü yükseltecek, yatırım ile istihdamı artıracak, özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe mevcutları güçlendirecek bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği program kapsamında, her bölgenin belirli bir alanda uzmanlaşmasının sağlanması hedefleniyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, aralık sonunda yaptığı açıklamada Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankası’na ulaştığını, bu çerçevede 93 bin kişiye istihdam öngörüldüğünü duyurmuştu.
Tesisini taşıyana da destek var
Cazibe Merkezleri Programı dahilindeki destek unsurları, yatırım ve üretim, üretim tesisi taşıma, çağrı merkezi destek paketi ile veri merkezi yatırım ve enerji destek paketinden oluşuyor. Yatırımcılar destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalanabilecek. Bölgede, un, irmik, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme tesisleri ve yem üretimi yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk, iplik ve dokuma işleme yatırımları, demir, çelik üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli olarak desteklenmeyecek ancak bölgede zaruri ihtiyaç olması halinde Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek.
Devlet hangi destekleri verecek
- Paketten 23 il faydalanacak.
- Yatırım yeri bedava tahsis edilecek.
- Fabrika inşaatını devlet üstlenip yatırımcıya kiralayacak.
- Makina-teçhizat alımlarında sıfır faizli kredi imkânı sunulacak.
- Kamu alım garantisi verilecek.
- Vergi indirimi ve sigorta primi desteği sağlanacak.
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