2 Şubat Çeyrek altın fiyatı - Piyasalardan son durum
2 Şubat 2017 Perşembe altın kaç liradan işlem görüyor, çeyrek altın kaç lira? Piyasalarda Dolar, Euro ne kadar? Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 liradan satılıyor.
Piyasalardan son dakika çeyrek altın, dolar, euro bilgileri. 2 Şubat 2017 Perşembe günü Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görüyor. Dolar 3,72 liranın altını gördü. Euro ise 4,02 liranın üzerinde seyrediyor. Fed'in faiz artışına ilişkin net mesaj vermemesi sonrasında dolar 3 haftanın en düşüğünü gördü. İşte piyasalardan bilgiler...
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ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından zayıflayan doların etkisiyle bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 doların üzerinde dengelendi.
Altının onsu, dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ISM İmalat Sanayi Endeksi'nin 2 yılın zirvesine çıkmasından sonra 1.213 dolardan 1.198 dolara kadar gerilese de Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasıyla günü 1.209 dolar seviyelerinden tamamladı.
Altının onsu, bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 dolar civarında seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN 241 LİRA
Altının gram fiyatı ise dün Fed kararının ardından günü 146,67 liradan tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 146 liranın üzerinde seyreden altının gramı, 146,84 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.
Uzmanlar, altının ons fiyatının yükselişlerine devam edebilmesi için 1.220 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.
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