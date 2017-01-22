20 bin nüfuslu uzak yerlere doğalgazı BOTAŞ götürecek

Merkez nüfusu 20 bin ve üzeri olan dağıtım bölgesi dışında bulunan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını hedefleyen Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin uygulama usul ve esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslar, ilçelere doğalgaz götürülmesi projesinin önemli kilometre taşlarından biri. Öncelikle olarak hak sahibi ilçeler tespit edilecek. Tespit, merkez nüfusunun ne kadar olduğuna ve Bakanlar Kurulu Kararı çıktığı tarihte dağıtım bölgesi dışında olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak. BOTAŞ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile EPDK’nın çalışma yürüteceği tespit sürecinde son sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söyleyecek. Bir sonraki adımda hangi ilçenin hangi dağıtım bölgesine dahil edileceği EPDK tarafından belirlenecek.Usul ve esaslara göre ilçelere doğalgaz götürme yatırımlarında kural olarak 30 kilometre ve üstü yatırımları BOTAŞ tek başına, 30 kilometre altındaki yatırımları ise BOTAŞ ile dağıtım şirketleri birlikte yapacak. Ancak dağıtım şirketinin tüm yatırımı üstlenmesi de mümkün. Teknik olarak dağıtım şirketinin mevcut orta basınçlı şebekesinden doğalgaz verilebilecek ilçelere de dağıtım şirketi doğalgazı kendisi götürebilecek.