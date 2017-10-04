20 yıldır vazgeçmedi! Hiç ilaç kullanmadan yetiştiriyor

Suruç ilçesi Aybastı Mahallesi’nde kendisine ait arazide yaklaşık 20 yıldır nar yetiştiren 65 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Halil Akkuş, yetiştirdiği narları misafirlerine ikram ediyor. Yıllardır “Eko Park” ismini verdiği iki dönümlük arazide meyveleri doğal yollarla nasıl yetiştirebileceğini araştıran Akkuş, bunun için çeşitli yollar deniyor. İbrahim Halil Akkuş, büyüyen meyvelerini son dönemlerde dalındayken poşet geçirerek korumaya çalışıyor. Elde ettiği narları ise satmayarak sadece kendisini ziyarete gelenlere ikram eden Akkuş, vatandaşlara meyve fidanı da hediye ediyor.

Eko Dede lakaplı İbrahim Halil Akkuş, yaklaşık 20 yıldır doğal ürünün nasıl yetiştirilebileceğini araştırıyor. 2 dönümlük arazisinde uygulamalar yapan Akkuş, “Ben Eko Dede. Her bölgenin insanı kendi marifetiyle anılır. 20 yıldır iki dönümlük bu eko parkımda araştırma amaçlı meyve ve diğer bitkiler üzerine çalışma yapıyorum. Buradaki amacım insanlara doğal meyveleri tadıyla yedirmek. İnsanlara fidan da veriyorum. Yani insanlığa bir hizmettir. Bu çalışmaları yaparken içerisinde olduğumuz nar hasadı günleri önemlidir. Asıl hedefim, narı Allah’ın verdiği doğal tadıyla, fizyolojisiyle yetiştirip hasadını yapmak. Satışını yamıyorum. Buradaki kazancım yeni dostlar ediniyorum” dedi.

“NAR ÜRETİCİLERİ KİMYASAL İLAÇ KULLANIYOR”

Üreticilerin kimyasal ilaç kullandığını dile getiren Akkuş, “Şimdi herkes nar hasadında, narı alıyor pazara götürüyor. Kimyasal ilaçlar kullanıyor. Ben ise hasat zamanı buzdolabı poşetlerini alıyorum. Narın üstünü koruyacak şekilde poşeti geçiriyorum. Poşeti de sapıyla birlikte bir iple bağlıyorum. Narın hava alabilmesi için poşetin al kısmını kesiyorum. Böylelikle nar yağmur sularından korunmuş oluyor. Geçici sera görevini gören bu poşet sayesinde nar hasadı 15 gün geciktirilebilir ve oluşabilecek çatlakların da önüne geçilmiş olunur. Ayrıca bu yöntem ile nar doğal olarak şurup alıyor, olgunlaşıyor. Bu şekilde nar tam yenilecek kıvama ulaşıyor. Kimyasal ilaçların kullanıldığı narlar ile benim bahçemde yetişen narları tarttığımızda, bu narlar daha ağır, bir kilogram geliyor ve daha uzun süre dayanabiliyor” şeklinde konuştu.