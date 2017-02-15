2016 yılında 12,1 milyar dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Ocak – Aralık 2016 dönemindeki sektörel dağılıma bakıldığında 2016 yılında en çok yatırım alan sektör imalat sektörü oldu. İmalat sektörünü, bankacılık ve enerji sektörleri takip etti. Ocak-Aralık 2016 döneminde gerçekleşen cari açık toplamının yüzde %37’si UDY tarafından finanse edildi. Ocak-Aralık 2016 döneminde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda ilk üç ülke; İngiltere, Hollanda ve Azarbeycan şeklinde sıralandı.

Ermut; “Tüm zorluklara rağmen son çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşadık”

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; “Geriye dönüp baktığımızda, 2016 yılının dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yılı küresel UDY akımları açısından da sıkıntılı bir yıl olarak geride kaldı. Yıl içerisinde gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerde %50’yi aşan düşüşler gördük. Bizde, tüm olumsuzluklara rağmen durum bu şekilde tezahür etmedi. Tüm zorluklara rağmen son çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşadık ve 3,6 milyar dolar yatırım çektik. 2016 yılında uluslararası doğrudan yatırımların %56’sını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aldık. İlk 7 ayın ortalaması 900 milyon dolarken, son 5 aylık ortalama 1.162 milyon dolar oldu. 2016 yılının en çok yatırım çektiğimiz ayı ise 1,9 Milyar Dolar ile Aralık ayı oldu. Bu rakam aynı zamanda son 17 ayda gelen en yüksek brüt UDY yatırım sermayesi olma özelliğine sahip. Bütün bu rakamlar bize 15 Temmuz sonrası doğrudan yabancı yatırımlarda bir azalma değil, tam tersi yukarı doğru bir ivme olduğunu gösteriyor. 2016 yılında çekilen toplam 12,1 milyar dolar UDY ise son 14 yıllık dönemde çekilen yıllık ortalama UDY miktarına yakın gerçekleşerek istikrarlı performansın devam ettiğini göstermiştir.

2017 yılı da daha önce bahsettiğimiz birçok belirsizliğe gebe olduğundan küresel UDY anlamında 2017 yılında da ciddi bir toparlanma beklemiyoruz. Ülkemiz açısından baktığımız da ise, daha parlak bir tablo gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle anayasa değişikliği sürecinin tamamlanması ile ülkemiz tekrar büyüme, reform ve yatırım odaklı ajandasına dönüş yaşayacaktır. Ülkemizin potansiyeli ve avantajları her zaman olduğu gibi 2017 yılında da uluslararası yatırımcılar için cazibesini koruyacaktır.”