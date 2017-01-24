2016’da 88 milyon öğle yemeği Ticket’la yendi
Türkiye’de 1.5 milyonu aşkın çalışanın kullandığı Ticket Restaurant yemek kartı ve kuponlarıyla bilinen Edenred, Türkiye’de yemek kartı kullanımında liderliğini koruyor.
Edenred’in yılsonu verilerine göre, 2016 itibariyle Ticket kartlı çalışan sayısı 1 milyon 500 bine ulaşırken; çalışanlarına en çok yemek ödeneği yapan sektör; ilaç-sağlık sektörü oldu. Ticket kartıyla en fazla hesabı ödeyerek, kartını en bonkör kullananlar ise Samsun Bafra’dan çıktı. Edenred’in yılsonu değerlendirmesine göre diğer dikkat çekici veriler şöyle:
- 2016’da Türkiye’de en çok Ticket’lı ağırlayan yer İstanbul, Şişli oldu.
- Ticket’ını en bonkör kullananlar Samsun, Bafra’da yaşıyor.
- Ticket’lılar en çok harcamayı haziran ayında yaptılar.
- En çok yemek ödeneği yapan sektör İlaç/Sağlık sektörü oldu. Bu sektörü Bilişim ve Hızlı Tüketim sektörleri takip etti.
- Çalışanlar en çok restoranlarda yemek yediler.
- Restoranlardan sonra ikinci sırayı Fast Food’lar alıyor.
- Ticket’lılar en yüksek hesabı şarküterilerde ödediler. İkinci sırada ise kuruyemişçiler yer alıyor.
- 1 gün içerisinde en çok Ticket Restaurant yemek kartı işlemi, günde 1.468 Ticket’lı ağırlayan İstanbul, Maltepe’deki bir restoranda yapıldı.
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