2016’da 88 milyon öğle yemeği Ticket’la yendi

Edenred’in yılsonu verilerine göre, 2016 itibariyle Ticket kartlı çalışan sayısı 1 milyon 500 bine ulaşırken; çalışanlarına en çok yemek ödeneği yapan sektör; ilaç-sağlık sektörü oldu. Ticket kartıyla en fazla hesabı ödeyerek, kartını en bonkör kullananlar ise Samsun Bafra’dan çıktı. Edenred’in yılsonu değerlendirmesine göre diğer dikkat çekici veriler şöyle:

- 2016’da Türkiye’de en çok Ticket’lı ağırlayan yer İstanbul, Şişli oldu.

- Ticket’ını en bonkör kullananlar Samsun, Bafra’da yaşıyor.

- Ticket’lılar en çok harcamayı haziran ayında yaptılar.

- En çok yemek ödeneği yapan sektör İlaç/Sağlık sektörü oldu. Bu sektörü Bilişim ve Hızlı Tüketim sektörleri takip etti.

- Çalışanlar en çok restoranlarda yemek yediler.

- Restoranlardan sonra ikinci sırayı Fast Food’lar alıyor.

- Ticket’lılar en yüksek hesabı şarküterilerde ödediler. İkinci sırada ise kuruyemişçiler yer alıyor.

- 1 gün içerisinde en çok Ticket Restaurant yemek kartı işlemi, günde 1.468 Ticket’lı ağırlayan İstanbul, Maltepe’deki bir restoranda yapıldı.