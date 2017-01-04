2016'nın en büyük anlaşması tamamlandı

Rus devlet enerji şirketi Rosneft'in yüzde 19.5 hissesini satın alan İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonu konsorsiyumu, 11.3 milyar dolarlık alımı tamamladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rosneft’in bir kısmının özelleştirilmesinin geçen yıl yapılan en büyük anlaşma olduğu kaydedilmişti.

Glencore ve Katar devlet fonu konsorsiyumundan yapılan açıklamada, anlaşmanın son ödemesinin yapıldığı ve alımın tamamlandığı ifade edildi.

Rosneft'in 19.5 hissesi, 7 Aralık 2016'da 11.3 milyar dolar karşılığında İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyuma satılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet enerji şirketi Rosneft hisselerinin yüzde 19.5'inin özelleştirilmesinin 2016'da küresel piyasada yapılan en büyük anlaşma olduğunu ifade etmişti.