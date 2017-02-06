2016’nın yaz aylarında yerli turist 15.3 milyar TL harcadı

Yurt içindeki toplam seyahat harcamaları, 2015’in aynı dönemine göre yüzde 23.6 artarak 12 milyar 429 milyon 293 bin liradan 15 milyar 360 milyon 556 bin liraya yükseldi. Yurt içi turizm harcamasının yüzde 88.4’ü olan 13 milyar 580 milyon 618 bin lira kişisel harcamalar için, toplam kalemin yüzde 16’sı olan 1 milyar 779 milyon 938 bin lira da paket tur harcamaları için yapıldı. Yakınları ziyaret amacıyla seyahatler yüzde 62.1 ile ilk sırada yer alırken bunu, yüzde 31.3 ile gezi, eğlence, tatil, yüzde 3.4 ile sağlık takip etti. Seyahate çıkanlar 218 milyon 234 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş, akraba evinde kaldı.

YERLİ TURİST ARTACAK

Geceleme sayısında ikinci sırada 82 milyon 753 bin gecelemeyle kendi evi, 26 milyon 679 bin geceleme sayısıyla otel takip etti. Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, 2016’da yaşayan Rusya krizi ve Avrupa’dan turist gelişinin azalması nedeniyle yapılan yerli turist kampanyasının rakamlarda etkili olduğunu söyledi. Yağcı “Yerli turist tatil yapmak için evinden çıkmaya alıştı. 2016 bu anlamda iyi bir yıl oldu, Yapılan yerli turist kampanyaları çok etkili oldu. Her bütçeye göre tatil olanaklarının çeşitlenmesiyle birlikte yerli turist de daha çok tatil yapmayı seçti. Bu yıl da aynı ivmeyi yakalayacağız. Zaten yerli turist ne kadar güçlü olursa yabancı turist pazarı da o kadar güçlenecektir” dedi.

PAZAR BÜYÜYECEK

Prontotour Genel Müdürü Ali Onaran da “Geçen yıl enflasyonun da etkisiyle harcamada bir yükselme oldu ama bu yerli turistin artışını engellemedi” dedi. Erken rezervasyonda 2017’de yüzde 20’lik artış olduğunu kaydeden Onaran “Yabancı turist gelmeyince yerli turist otelinizin boş olduğunu biliyor ve ona göre talep getiriyor. Türkiye’de bu yıldan sonra artık yerli pazarı çok daha büyüyüp gelişecek” diye konuştu.