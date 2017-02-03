2017 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar? AGİ ücretleri belli oldu

2017 AGİ asgari geçim indirimi asgari ücretin kesinleşmesinden sonra belli oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından AGİ; evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak. Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise 1.404 TL olarak belirlendi. AGİ tablosu bekar, evli ve çocuklular için farklılık gösterirken, minimum 133 TL ile maksimum 226 TL arasında değişkenlik kazanıyor. 2017 yılı yeni AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte 2017 AGİ tablosu ve verilecek ücretler.

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET 104 TL ARTTI

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret bin 777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi. Bu durumda 104 TL zam yapılmış oldu.

TEK KADEMELİ ARTIŞ

Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibarıyla iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.

EVLİ VE ÇOCUKLU 1500 TL ALACAK

Bu zam ile evli ve 3 çocuklu bir çalışanın eline yaklaşık 1500 tl gibi net bir rakam geçecek.

AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.