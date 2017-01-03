Emekli ve memur enflasyon farkı zammı 2017 Ocak zammı ne kadar oldu?

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan promosyon müjdesinden sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. 2016 yılının ikinci dönemindeki enflasyon oranına göre yapılacak zam oranı açıklandı. Memurlar ve memur emeklileri ise 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmışsa enflasyon farkı alacak. Emekliler, zammı bu ay içinde yatacak maaşlarında görecek. Memurların Ocak maaşları hesaplandı. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 79 ile 285 lira arasında artış gösterecek. Buna göre zam oranının 3.73 olacağı bekleniyor.

EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM ORANI BELLİ OLDU

11 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekiler bu ay 4,65 oranında zam alacak.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli zam oranları belli oldu.

Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64

MEMURA ENFLASYON ZAMMI YOK

Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için memurlar enflasyon zammı almayacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM

Memur emeklilerinin maaşı da bu ay zamsız yatmış oldu. Ancak onlar da zam farklarını önümüzdeki ay görecek. Merkez Bankası'nın 2016'nın ikinci döneminin enflasyonunu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ZAMMI

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak'ta maaşlar 2016 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre artış gösterecek. Tahminlere göre enflasyona göre zam oranının 3.73 civarında olacak. Bu şartlarda, yani Ocak 2017 zammı 3.73 olduğu taktirde en düşük maaş; 2000 yılı öncesi emekli olan SSK'lılarda 1339 liradan 1389 liraya, 2000 yılı sonrası emekli olan SSK 'lılarda ise 798 liradan 828 liraya çıkacak. Emeklilerde ise 916 liradan 950 liraya yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MEMURUN ALACAĞI ZAM FARKI KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

ENFLASYON FARKI ZAMMI NEDİR?

Emekli maaşlarına hangi durumda enflasyon farkı eklenecek? Emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammı şu durumda yapılacak. 2016’nın ikinci yarısındaki enflasyon oranı maaşlara yapılacak zammı belirleyecek. Enflasyon oranı eğer yüzde beşten fazla gerçekleşmişse emekli maaşlarına enflasyon farkı zammı da eklenecek.

ENFLASYON FARKI ZAMMINI KİMLER ALACAK?

Ocak ayında maaşlarına zam bekleyen emekliler bu zammın yanında enflasyon yüzde beşten fazla çıkarsa ek olarak, enflasyon farkı zammı da alacak. Duruma göre yapılacak zam Ocak ayı maaşına yansıtılacak. Memur emeklileri ise söz konusu farkı Şubat ayı maaşlarında alacak.

Merkez bankası tarafından açıklanacak 2016 yılı ikinci yarı enflasyon oranının ise 3,73 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.