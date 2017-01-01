2017 piyasalar için ‘fırsat yılı’ olacak
Piyasaların yeni yılda, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın izleyeceği politikalar, Avrupa’daki seçimler ve FED’in faiz artırımlarını yakından izleyecek. Ekonomistler, yurt içinde ise 2017’yi fırsat yılı olarak gösterirken, Türk Lirası varlıklarında artış bekliyor.
2016 yılı piyasaları olumsuz etkileyen birçok gelişme nedeniyle pek iç açıcı geçmezken, 2017’ye yönelik beklentiler ise olumlu. 2017’de de piyasaların gündeminin başında ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımları yer alırken, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın uygulayacağı politikaları da piyasalar yakından takip edecek. Piyasalar yeni yılda da merkez bankalarını yakından izlecek. Piyasalar bir yandan da Alman’ya ve Fransa’daki genel seçimleri yakından izleyecek. Yurt içinde de ise Türkiye’nin sınırlarındaki jeopolitik risklerin azalması, yeni anayasa referandumu piyasaların takibinde olacak gelişmeler. Ekonomistler, yükselen dolar ve faizlerin yanı sıra Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlaması sonrasında uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerle girilen 2017’nin, yatırımcılar için ‘fırsat yılı’ olabileceği öngörüsünde bulunuyor.
TL ÜZERİNDE BASKI AZALMAYA BAŞLAYACAK
Ekonomistler, son dönemde gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki diğer kaybına paralel volatilitesini artıran Türk Lirası’nda önümüzdeki dönemde rahatlama öngörüyor.Türk lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde hafifleme olasılığının olduğunu belirten London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya “Referandumu için tarihin belirlenmesi ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirler dahilinde, Türk Lirası’nda bir rahatlama görebiliriz” ifadelerini kullandı.
ABD merkez bankası Fed’in faiz kararının Türk lirasının yakın vadedeki performansını büyük oranda etkileyeceğini belirten Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson “Türk Lirası›nda son dönemdeki satışlar ABD’nin daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisi ile gerçekleşmişti. Yakın zamanda bunun karşılığında lirada görülen artış ise politika yapıcıların buna karşılık bir eylemde bulunabileceği beklentisiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı. TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise önümüzdeki dönemde liranın dolar karşısında bir miktar değer kazanabileceğini belirtti. Maggio, “2017’nin ilk çeyreğinde 3,35 civarına doğru bir düşüş bekliyoruz” dedi.
BİST’İN CAZİBESİ ARTAR
Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Üzeyir Doğan, 2015’te gerçekleştirilen iki seçim ve Rusya krizine karşın 2016’nın ilk aylarında ana trendi yurt dışı gelişmelerin belirlediğini söyledi. Son dönemde yurt dışında yükselen faiz ve kurların enflasyon beklentilerini artırması ile yurt içinde de faizlerde yukarı yönlü hareketler izlendiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:
RİSKLER GİDERİLİRSE
“2016’da artış trendinde olan jeopolitik ve güvenlikle ilgili riskler bastırılırsa son 2 yılda görülen negatif ayrışmanın getirdiği cazip değerlemeler BIST ve diğer TL varlıkların ikinci çeyrekle birlikte cazibesini artırabilir.”Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal da 2017, risklerin giderilmesiyle fırsatların çıkacağı bir yıl olacak” dedi.
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