2017 piyasalar için ‘fırsat yılı’ olacak

2016 yılı piyasaları olumsuz etkileyen birçok gelişme nedeniyle pek iç açıcı geçmezken, 2017’ye yönelik beklentiler ise olumlu. 2017’de de piyasaların gündeminin başında ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımları yer alırken, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın uygulayacağı politikaları da piyasalar yakından takip edecek. Piyasalar yeni yılda da merkez bankalarını yakından izlecek. Piyasalar bir yandan da Alman’ya ve Fransa’daki genel seçimleri yakından izleyecek. Yurt içinde de ise Türkiye’nin sınırlarındaki jeopolitik risklerin azalması, yeni anayasa referandumu piyasaların takibinde olacak gelişmeler. Ekonomistler, yükselen dolar ve faizlerin yanı sıra Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlaması sonrasında uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerle girilen 2017’nin, yatırımcılar için ‘fırsat yılı’ olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

TL ÜZERİNDE BASKI AZALMAYA BAŞLAYACAK

Ekonomistler, son dönemde gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki diğer kaybına paralel volatilitesini artıran Türk Lirası’nda önümüzdeki dönemde rahatlama öngörüyor.Türk lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde hafifleme olasılığının olduğunu belirten London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya “Referandumu için tarihin belirlenmesi ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirler dahilinde, Türk Lirası’nda bir rahatlama görebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD merkez bankası Fed’in faiz kararının Türk lirasının yakın vadedeki performansını büyük oranda etkileyeceğini belirten Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson “Türk Lirası›nda son dönemdeki satışlar ABD’nin daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisi ile gerçekleşmişti. Yakın zamanda bunun karşılığında lirada görülen artış ise politika yapıcıların buna karşılık bir eylemde bulunabileceği beklentisiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı. TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise önümüzdeki dönemde liranın dolar karşısında bir miktar değer kazanabileceğini belirtti. Maggio, “2017’nin ilk çeyreğinde 3,35 civarına doğru bir düşüş bekliyoruz” dedi.