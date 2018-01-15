2017 TEFE TÜFE rakamları son dakika Aralık 2017 enflasyon fiyatları TEFE TÜFE 2018 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş TEFE TÜFE kira artış oranlarındaki rakamları merak ediyorlar. Ocak kira artışı ne kadar oldu? Ocak 2018 kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenen kira sözleşmesi Ocak 2018 ayı içerisinde süresi bitmiş olup, sözleşmeyi yenileyecek olanlar için kira artış oranları belli oldu. Kira artış oranını ev sahibi ve kiracı kendi arasında belirleyebildiği gibi, herhangi bir sorun yaşanmaması adına Her ayın 3’ün de TUİK tarafından yayınlanan enflasyon rakamları dikkate alınarak Yi-Üfe değerini geçmemek kaydı ile düzenlenmektedir. TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aralık ayında yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Enflasyon böylece 2011'den bu yana ilk kez bir yılı çift haneyle tamamladı. Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11,70 civarında tamamlaması bekleniyordu. İşte merak edilen 2017 TEFE TÜFE rakamları son dakika Aralık 2017 enflasyon fiyatları TEFE TÜFE 2018 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Sorularının detaylı yanıtları haberimizde…

TEFE TÜFE 2018 konut kira oranı TÜİK tarafıdan % 15,82 olarak açıklandı. Peki, Tefe Tüfe 2016-2017 kira artışı ne kadar olmuştu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 Ocak ayından itibaren TEFE TÜFE konut kiraları ne kadar olacak? Kira artış oranı Tefe Tüfe 2017 ve 2016 Tefe Tüfe oranları neydi? Tüm kiracıları yakından ilgilendiren TEFE-TÜFE 2018 Ocak ayı konut kira artış oranı açıklandı. TÜİK verilerine göre TEFE-TÜFE 2018 Ocak Ayı Konut Kira Artış Oranları belli oldu.

TEFE TÜFE kira artışı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

OCAK 2018 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranları TÜİK tarafından her ay açıklanıyor. Bugün TÜİK tarafından ayında açıklanan verilere göre, 2018 Ocak ayında kiracıya yüzde 15,82 oranında yapılacak.

Geçtiğimiz sene Ocak ayında imzalanan kira sözleşmeleri bu sene feshedilmemesi halinde yenilenmiş oluyor. Yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedeline de zam yapılıyor.

Kira bedelinde yapılacak bu zammı ev sahibi kendi istediği oran ile hesaplayamıyor. Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen esaslara göre, yapılacak zammın ÜFE'den yüksek olmaması gerekiyor.

ÜFE oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. 2017 Aralık ayında kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,38 oranında zam yapılmıştı.

Bugün TÜİK tarafından ayında açıklanan verilere göre, 2018 Ocak ayında kiracıya yüzde 15,82 oranında yapılacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekli,1,69 oranında ek zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralık ayında yüzde 12.3 arttı.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

ARALIKTA ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE GIDADA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,01 ile en az artış gösteren grup oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,78, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,39, ev eşyası yüzde 12,85 ve sağlık yüzde 12,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,62 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 12,33 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,38 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,42 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 47 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,59 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,79 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TEFE-TÜFE Nedir ?

Öncelikle bu terimlerin ne anlama geldiğini ele almak gerekiyor. TEFE ve TÜFE birbiri ile çok karıştırılabilen kavramlardır. Kısaca, TEFE ile fiyat artışları yani maliyetler belirlenirken, TÜFE ile fiyat artışlarında yaşanan talebin yönü belirlenmektedir.

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplanması, 1 Temmuz 2012 itibari ile yürürlüğe girmiş olan “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu”nun 344. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili madde gereğince TÜİK’in belirlediği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmemek kaydı ile kira artışı belirlenmektedir.

2017 Haziran Ayı Konut Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

TEFE-TÜFE 2017 Haziran Ayı Konut Kira Artış Oranı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15.47 arttı.

2016 Ocak Döneminden 2017 Ekim Dönemine Kadar Olan Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama ) Değerleri