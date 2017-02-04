2017 yeniden atılımın başlangıcı olacak

Ege Bölgesi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16.6 milyar dolarlık ihracata, 5 milyar dolarlık katkı sağlayan ihracat şampiyonları Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ödüllendirildi. Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçıya yönelik desteklerde bugüne kadar kullanılmış olan tüm enstrümanları kullandıklarını belirterek “2017 yeniden bir atılım yılının başlangıcı olacak” dedi. Bakan Zeybekci, 2016 ve 2017’de dünya ticareti ilk defa dünya büyümesinin altına indi. Dünya büyümesi artık dünya ticareti tarafından aşağıya çekilmiş hale geldi. Böyle bir coğrafyada Türkiye’nin kendi iç piyasalarındaki durgunluğu ihracatla aşma fırsatı var. Türkiye’de ihracatın artışı demek içeride üretim ve istihdam artışı demek. Bununla birlikte iç piyasada canlanma, ihracata dayalı büyüme demek. 2.5 yıldan bu yana ihracatın büyümeye katkı vermediği bir dönem geçirildi. İhracatın büyümeye başladığı bir dönem yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Bunlar olumlu gelişmeler” diye konuştu.

MERKEZ BAŞARILI OLDU

KDV ve ÖTV düzenlemesi, kur ve enflasyon hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Zeybekci “Kur konusunda dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Ekonomi, kendi dengeleri içinde bir değer oluşturacaktır. Spekülatif hareketlerin olduğu ortam, piyasayı da ihracatçıyı da rahatsız eder. 2015 Mayıs’tan itibaren negatif anlamda ayrıştık. Temmuz itibariyle negatif ayrışmamız biraz daha derinleşti. Bununla da spekülatif hareketler kur üzerinden açık hale geldi. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ‘dokunmamak lazım’ bölümüyle ilgili mutabık kaldı. Dövize Merkez Bankası’nın satış yaparak müdahalesi tercih edilmedi. Merkez Bankası’nın attığı adımları başarılı buluyorum. Milli gelirinin yüzde 25’ini dış ticaretten sağlayan ABD ekonomisi için değerli dolar sürdürülebilir değildir. Amerikan Merkez Bankası, Amerikan ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. FED de faiz artıramaz, artırsa bile uzun vadeli olamaz.” Konuşmasında İzmir’in serbest bölgeler şehri olacağını vurgulayan Zeybekci “Salı günü Serbest Bölgeler Kanunu Mecliste görüşmeye başlanacak. Onaylanırsa bu hafta içinde çıkmasını bekliyoruz. Eksikliklerimiz çoktu. Aliağa ile ilgili sıkıntımız çözülme noktasına geldi. O da 1-2 ay içinde Aliağa’nın resmi olarak açılması ile sonuçlanacak” dedi.