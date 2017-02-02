2017’de 3.5 milyon Rus turist gelmesi mümkün

Almanya, Antalya’ya gelen turist sayısında ilk sırada yer almasına rağmen, Alman turist sayısında yüzde 52’lik azalma oldu. Rus turistler ise 2016 yılına göre Antalya’ya daha çok geldi. 2016 yılı ocak ayında 2 bin 399 olan Rus turist sayısı, 2017 yılı ocak ayında 16 bin 75 oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık “Minimum 2.5 milyon civarında Rus misafirin bu yıl Türkiye’yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Hala bir takım sorunlar var, bunlar aşıldığı takdirde bu sayının 3-3.5 milyonu görmesi, hatta üstüne bile çıkması mümkün olabilir. 2017 yılında bizim çok ciddi anlamda artış sağlayacağımız bir pazar gibi önümüzde duruyor” dedi.