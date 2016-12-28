2017’de ticaret kolaylaşacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin yılın son çeyreğinden itibaren büyüme trendine gireceğini ifade ederek “2017’nin 2016’dan daha iyi geçeceği muhakkak” dedi. Tüfenkci yaptıkları düzenlemeleri hatırlatarak 2017’de ticari hayatın kolaylaşacağını da söyledi. Türkiye açısından bu yılın diğer yıllara göre çok farklı geçtiğini belirten Tüfenkci, özellikle 15 Temmuz’daki darbe girişimi ve buna karşı gerçekleştirilen sivil direnişin ülke tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Darbe girişiminin ardından ekonomik hayatın sekteye uğramadığına dikkati çeken Tüfenkci, “Bütün gece darbecilerle mücadele eden bu insanlar sabah kalktıklarında dükkanlarının, üretimlerinin, fabrikalarının başına geçtiler. Piyasaları hiç durdurmadan, aksaklığa mahal vermeden ekonomiyi de ayakta tutarak, şanlı bir direniş gösterdiler. Bunun için 2016 çok manidar bir yıl oldu” diye konuştu. Tüfenkci, Bakanlık faaliyetlerine değinirken de iç ticaretin canlandırılması ve daha güvenli şekilde yapılması adına bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

ÇEK İTİBAR KAZANDI

Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında şirket kuruluşlarını basitleştirdiklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu: “Şirket kuruluşlarını bir güne, maliyetlerini 876 liraya kadar düşürdük. Özellikle vatandaşlarımızın talebi vardı, çeke itibar kazandırılması... onunla ilgili düzenlemeyi yaptık, Meclisten geçirdik. İnşallah Ocak 2017’den itibaren uygulanmaya başlanacak. Karekodlu çek sistemine geçtik. Burada karekod ile esnafımız, tacirimiz çek verenin künyesini, geçmişini görecek. Hangi bankalarla ne kadar çalışıp, ne kadarını ödediğini ödemediğini görecek. Hapis cezasını geri getirdik. Bu tacirlemizin beklediği bir husustu.”

İflas ertelemelerin piyasa bozucu bir etkisi olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu nedenle iflas ertelemeyi zorlaştırma adına düzenleme yaptıklarını belirtti.

Zorlu rekabet ortamında küçük esnafın korunmasına yönelik birtakım tedbirleri de hayata geçirdiklerini aktaran Tüfenkci, bu çerçevede çeşitli krediler verildiğini söyledi.

TAŞINIR MALA KREDİ

Küçük işletmelerin krediye ulaşmasını kolaylaştırma adına Taşınır Malların Rehini Kanunu’nu Meclis’ten geçirdiklerini hatırlatan Tüfenkci “Bu, 1 Ocak 2017’den itibaren hayata geçmiş olacak. Burada özellikle kredi almakta zorlanan orta ve küçük işletmelerin ham maddelerini, makinelerini, markalarını teminat göstermeleri için 50 maddelik bir taşınır listesi oluşturduk ve buradaki her ürünü teminat gösterip kredi alabilecekler” diye konuştu.Bakanlık olarak gümrüklerde teknolojik altyapının iyileştirilmesi noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Tüfenkci, sınır kapılarındaki bekleme sürelerini kısaltarak ihracat maliyetlerini düşürdüklerini dile getirdi.