'2017’den umutluyuz'

MEHMET BÜYÜKEKŞİ (TİM Başkanı)

İhracata verilen destekler ümit verici

2017 için şu anda hükümetimiz ihracat destek konusunda gerçekten çok önemli destekler veriyorlar. 2017’de bu yüzden gerek Eximbank kredilerinde gerekse ihracata verilen destekler konusunda çok önemli, güzel bir paket var. Bunun da en güzel göstergesi şu; daha önce bütçede ihracat için konulan destek 1 milyar TL idi, şu anda 2017 bütçesine konulan destek 3 milyar TL. Yani 3 katı artmış durumda bu. Biz o yüzden 2017 yılından ümitliyiz. Özellikle gerek AB’de gerekse Afrika’da, Uzakdoğu’da, Amerika’da ihracatımızı arttırabilmek için de girişimlerimiz var. Yurt dışında Türk ticaret merkezleri planlıyoruz. Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle birlikte tekrar bir kaybı telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Irak ile yaşanan bir kayıp var. İran ile bir artı olacak diye düşünüyoruz, İhracat açısından 2016 yılından daha iyi bir 2017 ümit ediyoruz.

MUSTAFA KOCA (ASKON Başkanı)

Türkiye’nin yüzde 7 büyümesini temenni ediyorum

2017 yılında Türkiye’nin büyümesinin, her ne kadar OVP’de yüzde 4-5 aralığında olsa da yüzde 7 olur diye temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlet. Biz Kurtuluş Savaşı yapmış olan bir milletiz, sandıkta ve silahla yedirmediğimiz devletimizi ekonomik oyunlara da yedirmeyiz. Dolayısıyla ben 2017’nin 2016’ya göre çok daha farklı olacağı kanaatindeyim. İnşallah gelecek umutlarımızı daha çok besleyen, geleceğe umutla bakabilen, orta ve uzun vadede plan yapabilen bir ülke oluruz. Suriye başta olmak üzere bütün insanlık suçlarının ortadan kaldırıldığı Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de adil bir şekilde davranmaya devam ettiğini ve kendini gelişmiş kabul eden ülkelerin de daha adalete yakın bir yönetişim tarzıyla dünyaya adalet sağlayacaklarını inanıyorum. Türkiye’nin 2017’de hak ettiği yerde olacağı kanaatindeyim.

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU (Halkbank Genel Müdürü)

Türk Lirası dolar karşısında gücünü koruyacaktır

DÖVİZ kurundaki gelişmelere baktığımızda 2016 yılında gerek İngiltere’deki Brexit kararı, gerek Amerika’daki başkanlık seçimi sonuçları, gerek FED’in faiz artırım politikaları sonucunda Amerikan Doları’nın tüm dünyada diğer para birimlerine karşın değer kazandığını gördük. Belki Türk Lirası bu dönemde diğer para birimlerine göre biraz daha fazla değer kaybetmiş gibi oldu. Bunda içerideki bazı gelişmelerin etkisi oldu­­; bunların en başında gelen şey yaşadığımız, tarihin en ağır, en iğrenç, en adi, en alçak saldırısı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi idi. Bunun akabinde yapılan ekonomik saldırılar, algı operasyonları bunların etkisi oldu. Baktığımız zaman doların 3.50 lira seviyelerine geldiğini gördük.

FAİZLER DÜŞME EĞİLİMİNDE

Reel efektif döviz kuruna baktığımız zaman, Türk Lirası’nın biraz aşırı değersiz bölgede olduğunu görüyoruz, bundan dolayı biz 2017 yılında gerek hükümetimizin açıklamış olduğu kararların etkisiyle de olsa döviz kurunun, doların TL karşısında 2017 yılında daha stabil hareket edeceğini ve hatta gelişmekte olan diğer ülke para birimlerine göre olumlu yönde ayrışacağına inanıyoruz. Bankacılık sistemine baktığımız zaman faizlerde aşağı doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz, birkaç aydır başlayan.

Biz bunun 2017 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Gerek hükümetimizin açıklamış olduğu teşvik paketi kapsamındaki tedbirler gerekse bankacılık sisteminin güçlü yapısı bu indirimlerin devam edeceğini bize gösteriyor.

ÖZGÜR OBAL (Vakıf Emeklilik Genel Müdürü)

2017 otomatik katılım nedeniyle tasarruf yılı olacak

BİZ 2017’yi, Başbakanımızın da belirttiği gibi tasarruf yılı olarak ilan ettik. Bu tasarruf programına hizmet edecek en önemli ürünün otomatik katılım sistemi (OKS) olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ülke ekonomisi ve insanların refah düzeyinin artırılması açısından önemli bir milli mesele olarak görüyoruz. OKS’nin 2013’te devlet katkısının yaptığı etkiye bir katkı daha yapacağını ve ciddi anlamda sisteme ve tasarruf oranlarına önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Hem BES’e hem OKS’ye vatandaşın bakışı da pozitif. Bize çok önemli roller düştüğünü düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu yılı hem sistem açısından hem tasarruf bilincinin artırılması açısından halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması hedefi ile 2017’ye başlıyoruz.

MUSTAFA AŞKIN (Ekonomist)

Daha çok çalışacağız

2016 ekonomik açıdan Türkiye açısından zor bir dönem oldu. Ama her şeye rağmen Türk ekonomisi kendine has dayanıklılığı ve elastikiyetini göstererek 2016 yılını da büyümeyle kapadı. Darbeden sonraki çeyrekte bir küçülme olmasını son derece normal karşılamak lazım. 2017’nin 2016’dan daha iyi geçmesi çok muhtemel. Hükümetimizin aldığı son tedbirler, teşvikler ve buna bağlı politikaların 2107’de daha da semeresini netleştireceğini görüyoruz. 2017 daha çok çalışmamız gereken bir yıl olacak.