2017’nin ilk yarı dünya şampiyonu Borsa İstanbul

Referandum sonrası Türk varlıklarına artan ilgi Türk Lirası’nın değerini artırırken, borsanın da rekor üstüne rekor kırarak 100 bin seviyesini geçmesini sağladı. Türkiye ekonomisine artan güvenin en büyük göstergesi de Borsa İstanbul oldu. 100 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, 2017’nin ilk yarısında tüm dünya borsalarını kıskandıran başarıya imza attı. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 29 kazandırarak başlıca dünya borsaları arasında ilk sırada yer aldı. BIST100 endeksi dün güne 299,06 puan ve yüzde 0.30 artışla 100.916 puandan başladı. Endeks 100.990 puan yeni seans için tarihi zirvesini görerek son haftalarda oluşan ‘rekor’ geleneğini devam ettirdi. 2016 yılını 78.138 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi yılın ilk yarısının son işlem gününe girerken yatırımcısına yıl genelinde yüzde 28.77 kazandırdı. Getiri bakımından Borsa İstanbul’u, yüzde 26 getiriyle Buenos Aires (Arjantin) Borsası takip etti.



AVRUPA GERİDE KALDI



Avrupa’da yüzde 19 getirisiyle Polonya borsası öne çıksa da gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki borsalar bu performansın gerisinde kaldı. Akdeniz ülkeleri İspanya ve Portekiz’de sırasıyla yaklaşık yüzde 14 ve yüzde 11’lik yükselişler yaşandı. Avrupa ekonomisinin ana motoru Almanya’da ise artış yüzde 9.8’de kaldı. Dünyanın en önemli borsalarından Londra’da ise FTSE 100 endeksi yüzde 4’ün altında getiri sağladı. İngiltere’de yaşanan ‘Brexit’ belirsizliği Londra Borsası’ndaki yükselişi sınırladı. Moskova Borsası yüzde 12.8 ile yatırımcısına en çok kaybettiren oldu.