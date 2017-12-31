2017’nin Star’ları

YILIN SEKTÖRÜ

EN ‘ENERJİK YIL’

Türkiye’de 2017 enerji sektöründe uluslararası projelerde önemli adımların atıldığı bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016’nın sonunda onayladığı TürkAkım doğalgaz botu hattı projesi başlatıldı. Boru hattı 4 Kasım’da Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne giriş yaptı. Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin simgesi olarak deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi. Rusya ile ile yürütülen bir diğer proje Akkuyu’da ise temel atma aşamasına gelinirken projeye CKK konsorsiyumu yüzde 49’la ortak oldu. 2017’de ses getiren bir diğer konu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası oldu. Bu politika çerçevesinde güneş ve rüzgarda dev ihaleler yapıldı. KARAPINAR’A DEV YATIRIM Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Kalyon-Hanwha Grubu kazandı. Konsorsiyum proje kapsamında 450 milyon dolarlık entegre güneş panel fabrikasının temelini attı. Konsorsiyum 1 milyar dolara mal olacak bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali de kuracak. Milli Enerji ve Maden Politikası’nın ikinci büyük projesi olan rüzgar YEKA ihalesi için ise 4 Alman şirketin yanı sıra Amerika, Çin, Danimarka merkezli ve rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10’da yer alan 8 konsorsiyum teklif verdi. İhalede, Kalyon-Türkerler-Siemens konsorsiyumu kilovatsaat başına verdiği 3.48 dolar/centlik teklif ile bu alanda dünya rekoru kırdı. Almanlar’la ilişkilerin ‘limonileştiği’ bir dönemde gerçekleşen bu ihale büyük ses getirdi. Geçen yıl ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi de hizmete açıldı.

YILIN TEMELİ: Çanakkale 1915 Köprüsü

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli 18 Mart tarihinde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Köprü, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te hizmete girdiğinde Japonya’yı tahtından indirerek dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak. Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Boğazı’nı 2 bin 23 metre orta açıklıkla geçecek. Halihazırda dünyanın en uzun asma köprüsü Kobe’deki Akashi Kaikyo’nun ayak açıklığı bin 991 metre.

YILIN AÇILIŞI: Demir İpek Yolu devrede

Tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından 30 Ekim’de yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerinde Avrupa’dan Çin’e kesintisiz demiryolu ulaşımı hedefliyor.

YILIN İŞADAMLARI: Babayiğitler

2017 yılının en çok ses getiren işadamları kamuoyunda ‘babayiğitler’ olarak blinen isimler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB’da yaptığı çağrıyla başlayan ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi, babayiğitlerin ortaya çıkması ile 2017’de start aldı. Erdoğan 2 Kasım’da yerli otomobili yapmaya talip 5 şirketi ilan etti. Ankara’daki zirvede yerli otonun yapımına BMC, Vestel, Karsan, Anadolu Isuzu ve Turkcell talip oldu. Erdoğan; BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’yı sahneye çağırarak tebrik etti. 2018 yılında prototipinin üretilmesi, 2021 yılında ise ticari olarak pazara sunulması beklenen yerli otomobilin tamamen elektrikli olacağı biliniyor. Yüz milyonlarca TL yatırımla hayata geçmesi planlanan yerli otomobil projesi binlerce kişiye de iş kapısı olacak.

YILIN KAZANANI: Taşeron işçi