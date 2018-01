2018 AGİ tablosu zamlı rakamları ne kadar Bekar evli AGİ fiyatları kim ne kadar alacak

AGİ rakamları yükseldi! Kim ne kadar alacak? Yeni yıla girdik ve bu ay sonunda vatandaşlar zamlı maaşlarını alacaklar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar asgari ücrete ne kadar zam geldiğini ve AGİ dahil olarak tam kaç lira maaş alacaklarını merak ediyor. Asgari ücret ve AGİ net ne kadar oldu? 2018 Asgari Geçim İndirimi AGİ ile birlikte işçilerin zamlı maaşları kaç TL oldu? Asgari ücret ve AGİ brüt net kaç lira? 2018 AGİ tablosunda zam oranları nedir? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan ve eşi çalışmayan işçi 2018'de kim ne kadar maaş alacak? soruların yanıtlarını aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz haftalarda 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2018 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin bin 603 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından 2018 AGİ tablosu da belli oldu. İşte 2018 AGİ tablosu ve detaylar..



AGİ RAKAMLARI YÜKSELDİ



Yeni yılla birlikte 2018 yılında uygulanacak asgari ücret de belli oldu. Buna göre asgari ücret bu yıl 1.603 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret birçok ödeme ve maaşı da artırırken 20 milyon çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamlarını da yükseltti. Çalışanlara bir nevi vergi iadesi olarak uygulanan AGİ her ay maaşla birlikte ödeniyor. Bekar bir asgari ücretlinin alacağı AGİ 1.603 liranın içinde yer alıyor. Bu rakam 152 lira 21 kuruş.









BORDRODA GÖSTERİLİYOR



Evlilik durumu ve çocuk sayısı değiştikçe bu rakam artıyor ve böylece asgari ücrete ekleniyor. Örneğin eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin alacağı AGİ 258 lira 76 kuruş olurken ödenecek asgari ücret de 1.709 lira 59 kuruşa çıkıyor. Dolayısıyla AGİ farkı maaşa ilave ediliyor. Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Her iki eş de çalışıyorsa çocukları hangi eş bildirmişse o eşin AGİ'si farklı oluyor.



.AGİ ÖDEMEYEN İŞYERLERİNİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİN



Asgari Geçim İndirimi devletin işverenden işçiye ödenmek üzere almadığı vergiden oluşuyor. Dolayısıyla bu para işverenin cebinden çıkmıyor. Para işçinin hakkı olan bir ödeme. O yüzden bu ödemeleri işverenlerin işçilere yapması zorunlu. Eğer işvereniniz size AGİ ödemiyor ve bunu bordrolarınızda göstermiyorsa durumu hem ALO 170'e hem de en yakın vergi dairesine bildirin. Gerekli işlemler yapılacaktır. İşverenlerin de işçinin hakkı olan bu parayı mutlaka ödemesi gerekir. Aksi takdirde hem hırsızlık yapmış olurlar hem de ortaya çıktığında çok ağır cezalarla karşılaşırlar.



EŞ HESABI DA VAR



Çalışanların evlilik ya da çocuk sayılarında bir değişiklik olduğunda bunu işverene bildirmesi gerekiyor. Böylece AGİ miktarları da değişiyor. Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsünde sayılıyor. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimi hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınıyor..



NASIL HESAPLANIYOR



Asgari geçim indirimi, asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;



3 Mükellefin kendisi için % 50'si, 3 Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 3 Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i, 3 Üçüncü çocuk için % 10'u 3 Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15'lik oranla çarpımı ile yıllık tutar ortaya çıkıyor. Tutar 12'ye bölününce de aylık tutar bulunuyor..









BEKAR İŞÇİ İÇİN HESAP:



Yıllık asgari ücret:.......................12 X 2.029,50 = 24.354

Bekar işçi için matrah:................24.354 X % 50 = 12.177

Vergi hesaplaması:....................12.177 X % 15 = 1.826,55

Aylık AGİ :.................................1.826,55/ 12 = 152,21 TL.





2018 AGİ RAKAMLARI



Medeni durumu Aylık tutar (TL)

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL.



Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL.



2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı açıklandıktan sonra milyonlarca işçi, asgari geçim indirimi ne kadar diye sorgulamaya başladı. ..



RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE;







RESMİ AÇIKLAMA OLMADAN YAPILAN 2018 AGİ HESAPLAMA ORANI



Medeni Durum Aylık Tutar



Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL





2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.









AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?



Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.



AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.









AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?



AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.