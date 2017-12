2018 asgari ücret brüt net ne kadar oldu son dakika asgari ücret ocak ayı zam oranı kaç TL

2018 asgari ücret ne kadar oldu son dakika asgari ücret ocak ayı zam oranı kaç TL Asgari ücret maaşları brüt ve net ne kadar Yeni ücretin kime maliyeti olur sorusu milyonlarca çalışanın merakla beklediği konular arasında. Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücrette 2018 yılı zam oranı cevap buluyor. İşçi işveren herkes pazarlıkları süren asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. Asgari ücrette zam oranı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak. Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Asgari ücret) Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak." dedi. Peki Yarın yapılacak Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi bu sefer kabul edilecek mi? İşte asgari ücret ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve detayları...



Aralık ayı ile birlikte asgari ücret pazarlıkları da başladı. 2018'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için 4 ayrı toplantı gerçekleşti. Günler öncesinde milyonlarca kişi "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aradı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklif yaptı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında 4. toplantı 29 Aralık'ta yapılacak.







ASGARİ ÜCRETE DESTEK DOPİNGİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı. Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini 'çok yüksek' bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi. Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zammı etkileyen desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.



Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi.



İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret pazarlığının odak noktasına oturttu.



Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.



"Asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor"



Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi.



Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Tan, şöyle konuştu.



"Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret pazarlıklarını da etkiliyor. Gerek işçi gerek işveren kesimi asgari ücret desteğinin, yeni asgari ücret rakamını belirleme özelliğinin farkında olduğu için bu desteğin devamını istiyor. Dolayısıyla asgari ücret desteğinin devam etmesi demek, asgari ücrete yeni yılda daha fazla zam yapılması demek. Bugün asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek asgari ücrete şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir."







İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." açıklamasında bulunmuştu.



ASGARİ ÜCRET İÇİN BAŞBAKAN DEVREDE!

Yaklaşık 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, Cuma günü belli olacak. Halen net bin 404 lira olarak uygulanan asgari ücrette yapılacak artış konusunda Başbakan Binali Yıldırım devreye girdi. Başbakan Yıldırım'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geleceği öğrenildi. Türk-İş, net asgari ücretin bin 893 lira 90 kuruşa yükseltilmesini istiyor. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle yeni asgari ücrette orta yolun bulunmasının sağlanacağı beklentisi bulunuyor.



2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU



BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TL

İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TL

GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TL

DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TL

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,73 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00 TL

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE



MADDE 1 - 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Ancak hesaplanan miktarın maktu ücretin altında kalması halinde maktu ücrete hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez."

MADDE 2 - Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 - (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50'si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30'u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir."

MADDE 3 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin birinci kısmının ikinci bölümünün 6 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret 360,00 TL."

MADDE 4 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 7 nci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 850,00 TL"

MADDE 5 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.