2018 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret brüt net toplam kaç TL? soruların yanılarını araştıranlar için ayrıntıları bu haberimizde listeledik. Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat (fotoğrafta), TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı. İşte 2018 asgari ücret rakamları hesaplama işlemleri ve detayları...



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.



ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 14,2 ZAM



2018 asgari ücret, asgari ücret ne kadar, asgari ücret, zam, asgari ücret ne kadar oldu. Sarıeroğlu şunları söyledi: "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek."







2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından yapılan açıklamaya göre %14,2 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2018 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2018 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık): 2.029,50 TL

Asgari Ücret 2018 Net: 1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 Brüt (Günlük): 67,65 TL

Asgari Ücret 2018

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL





Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret 2.029,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL

Asgari Ücret 2017

Asgari Ücret 2017 Yasal Kesintileri

(01.01.2017 - 31.12.2017) Brüt Ücret 1.777,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL Gelir Vergisi 226,63 TL Damga Vergisi 13,49 TL Kesintiler Toplamı 506,75 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.404,06 TL

Asgari Ücret 2017 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.450,72 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.470,72 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.497,38 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.404,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.424,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.444,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

İşverene Maliyeti 2017