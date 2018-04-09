2018 Asgari ücret ne kadar son dakika Brüt net kaç TL Bakan Sarıeroğlu’dan asgari ücret açıklaması

2018 Asgari ücret ne kadar Brüt net asgari ücret kaç TL Bakan Sarıeroğlu açıklaması ne oldu? Çalışanları yakından ilgilendiren Asgari ücret 2018 hakkında detaylı bilgiler haberimizde yerini alıyor. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından. Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı. Büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şu anda 28 milyonluk istihdam oranına ulaşıldığını belirtti.

Asgari ücretliler artık gelir vergisine girmeyecek

Asgari ücretle çalışanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.

Büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şu anda 28 milyonluk istihdam oranına ulaşıldığını kaydetti.

EMEKLİ SAYISI 12 MİLYONU AŞTI

Bakan Sarıeroğlu, "31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman" dedi.

DESTEK DEVAM EDECEK

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından. Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı.

(Türkiyegazetesi)

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.

Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır.

Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyonun ne zaman toplanacağına dair net bir tarih bulunmamaktadır. Bakanlığın çağrısı ile, komisyon en az on üyenin katılımı ile toplanır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. İki farklı seçeneğe eşit sayıda oy verilmesi halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilir.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.

Komisyonun asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur. Bununla birlikte komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Asgari Ücret Komisyonu’nun tüm görüşme ve çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi..