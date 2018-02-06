2018 Asgari ücret ne kadar son dakika Brüt Net ne kadar AGİ 2018 hesaplama nasıl yapılır? Binlerce vatandaş bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Arama motorlarında hala pek çok kişi 2018 asgari ücretini araştırıyor. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi. Peki 2018 AGİ ile birlikte asgari ücret ne kadar oldu? 2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. İşte merak edilen 2018 Asgari ücret ne kadar son dakika Evli Bekar kaç TL alacak AGİ 2018 hesaplama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor.

Ücretsiz izne çıkanlar dikkat!

Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artarken, Maliye Bakanlığı bu konuda en çok merak edilen sorulara açıklık getirdi.

ndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.

Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.

İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR...

İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,21 TL

Evli eşi çalışmayan 182,66 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışan 152,21 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret

1777,50

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1510,88

Gelir Vergisi

226,63

Damga Vergisi

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

133,31

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

1404,06

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.