2018 HGS sorgulama | HGS geçiş ihlali ceza ve HGS bakiye sorgulama

2018 HGS geçiş ihlali sorgulama araç HGS bakiye sorgulama işlemleri online nasıl yapılır? sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntılar haberimizde. HGS geçiş ihlali sorgulama- bakiye sorgulama işlemi için artık gerekli birimlere bizzat başvuruda yapmanıza gerek kalmayacaktır. HGS geçiş ihlali sorgulama- bakiye sorgulama işlemi için tek ihtiyacınız olan şey internet bağlantısı olacaktır. Bu erişimi sağladıktan sonra HGS geçiş ihlali sorgulama - bakiye Sorgulama işlemini resmi PTT web sayfasından gerçekleştirebilirsiniz. Araç sahibi olan vatandaşlar HGS cezalarını ve bakiyelerini sorgulamak için internette araştırma yapıyorlar. Borç ve ceza sorgulama için bir çok yöntem var. İster PTT ile isterseniz online ödeme ile HGS hakkında tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz. HGS bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. HGS bakiye sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden artık çok kolay. Ceza yiyip yemediklerini merak eden ve köprü geçişlerinde bakiye sıkıntısı yaşamak istemeyen vatandaşlar için HGS bakiye sorgulama işlemleri ile ilgili merak edilenler...



Artık trafikte bireysel araç kullanımdan kaynaklı son zamanlarda oldukça bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğun sebebi vatandaşların konforlu ulaşım sağlamak amaçlı aldığı ve trafiğe çıktığı araçların git gide artmasıdır. Her ne kadar toplu taşıma araçları hem ekonomik hem de pratik görünse de toplu taşıma araçlarındaki konforsuzluk sebebi ile artık vatandaşlar bu seçeneği pek sıcak yaklaşımda bulunamamaktadırlar. Bu nedenden dolayı günümüzde artık araç alım satımı da artmıştır. Sadece tek bir sebep olarak bireysel araç kullanımı trafiğin yoğunluğuna sebep oluyor diyemeyiz. Bunu etkileyen diğer faktörlerde vardır.





HGS bakiye sorgulama işlemi bir çok farklı resmi kanaldan yapılabiliyor. Bunlar; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar ile yapılabilir. Araç sahipleri HGS kartları için en çok tercih ettikleri seçenek olarak e-devlet'i görüyor. PTT ile HGS bakiye sorgulama; PTT resmi internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından, istenen bilgiler yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Telefon ile HGS bakiye sorgulaması; 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonlardan yapılabilir.







Bu faktörlerden biri de özellik ile otoyollarda ve köprüler bulunan ücretli turnikelerdir. Bu turnikeleri geçmek için önceden kart okutmanız gerekmekteydi .Ve bu kartın cihaz tarafından algılanması ve bakiyenizden gereken ücretin düşmesi için trafiği aksatacak kadar beklemeniz gerekmekteydi. Ancak yeni bir uygulama sayesinde bu dur kalklara bir son geldi. Açılımı Hızlı Geçiş Sistemi olan HGS sayesinde artık vatandaşlar araçları ile seyir halindeyken hiç duraksamaya gerek kalmadan köprülerden ve otoyollardan geçişlerini sağlayabileceklerdir. HGS Sistemine abone olmak için yapmanız gereken işlemlerde en az geçişleriniz kadar hızlı olacaktır. HGS ye dahil olabilmek için sizlerin bulunduğu ilde en yakın yerdeki PTT şubelerine aracınız ile beraber gidin. Burada PTT‘deki yetkililer sizlerin araçlarına bakiyeli bir çip yerleştireceklerdir. Bu çipi taktırdıktan sonra artık HGS’den faydalanabileceksiniz. Ancak bazı durumlar bakiyenizin bittiğini fark edemeyebilirsiniz yada acil bir işiniz çıktığında bakiyeyi doldurmaya yeterli zamanınız olmayabilir. Bunun gibi durumlarda da geçiş işlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak her bakiyesiz geçişinizde HGS geçiş ihlalinde bulunmuş olacağınızı unutmayın. Bu geçiş ücreti ise sizlerin hesabında borç olarak görünecektir. Bunun için ise ihtiyaç duyacağınız işlem HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemi olacaktır. HGS geçiş ihlali sorgulama- bakiye Sorgulama işlemi için öncelik ile resmi PTT web sayfasından HGS bölümüne ulaşın. daha sonra karşınıza yenilenerek açılacak olan sayfada sistemin sağ üst köşesinde yer alan HGS İhlali butonuna tıklayın. Ve daha sonra yine karşınıza yenilenerek açılacak olan alanda plaka kodunuzu girin ve bu şekilde HGS geçiş ihlali Sorgulama- bakiye sorgulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz mümkün olacaktır. HGS geçiş ihlali sorgulama- bakiye sorgulama işlemi için girmiş bulunduğunuz sisteme internet bağlantısı olan her akıllı cep telefonunda yada bilgisayarlardan erişim sağlayabilmeniz mümkündür. Bu sistemi ziyaret etmek için de mesai saatlerini göz önünde bulundurmadan 7724 giriş yapabilirsiniz



HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?



HGS bakiyesi olmadan, ihlalli geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.



E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir.



HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.



HGS KARTI/ETİKETİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?



HGS, plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapar. Bu nedenle de kartın/etiketin farklı araçlarda kullanılmasına izin verilmez. Aracını satan sürücüler ise PTT şubelerinden HGS kartlarını iptal ettirmelidir. İptal ettirilen kartta bulunan bakiyeler daha sonra yeni karta aktarılabilir.







HGS İHLAL SORGULAMA



Hızlı Geçiş Sistemi ile birlikte trafikte büyük bir sorun haline gelen ve trafikteki yoğunluğun en temel ve en önemli kaynaklarından birisi haline gelen OGS ve KGS gibi ücretli geçiş sistemlerinde araç sürücülerinin araçlarını durdurarak, kart okutma çilesinden tamamen kurtulabilmelerine ve trafiğin önemli ölçüde rahatlaması sağlanıyor.



İnternet üzerinde HGS bakiye sorgulama işlemleri son derece pratik bir şekilde yapılabilirken, öncelikle sisteme üye olunması gereklilik arz ediyor. Vatandaş PTT HGS Müşteri Hizmetleri web sayfasında yer alan üye girişi kısmındaki ‘yeni üye’ seçeneği ile üyelik ekranına ulaşabiliyor.



Burada ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘e-posta adresi’ ile birlikte yeni bir şifre bilgisini girerek, üyeliğini tamamlayabiliyor. Üyelik işlemlerinin ardından vatandaş, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, HGS bakiye sorgulama yapabiliyor.



HGS bakiye sorgulamayla HGS kart ve etiketindeki güncel durumu kolayca takip edebilmek mümkün hale geliyor. Herhangi bir durumda yapılan HGS ücretli geçiş gişelerindeki yasadışı geçişleri de yine bu ekranda kolaylıkla online HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi ile öğrenebilme imkanı bulunuyor.



Özellikle de vatandaşın PTT HGS Müşteri Hizmetleri web sayfasında kolaylıkla günün her saatinde, internete erişim sağlayabildiği her yerde yapabildiği online HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi için sisteme üye olunması zorunluluğu bulunmuyor. HGS geçiş ihlali sorgulama işlemlerini vatandaş, ‘Geçiş İhlali Sorgula’ penceresinden sadece araç plaka bilgisini girerek, gerçekleştirebiliyor.