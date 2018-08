Kurbanlık fiyatları 2018 ne kadardan satışa çıktı Büyükbaş ve küçükbaşta kurbanlık fiyatları son durum nedir

Kurban Bayramı'nda kurbanlık fiyatları ne kadar olacak 2018 A101 Bim ve Şok'ta kurban fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2018 yılı kurban bayramı kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL'den satışa çıktı? A101 Bim ve Şok'ta kurban fiyatları ne kadar? Migros CarrefourSA kurban fiyatları ne kadar? Kurban'da küçükbaş hayvan mı tercih edilmeli yoksa büyükbaş hayvan mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kurban Bayramı bu sene 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerine denk gelmektedir. 4 gün sürecek kurban bayramında maddi durumu elveren müslümanlar kurban ibadetini yerine getirecekler. Kurban fiyatları yıllara göre değişiklik gösterdiği gibi illere göre de değişiklik göstermektedir. Bu durumun oluşmasında nakliye ücretleri, belediyelerin alan kiralama ücretleri ve piyasa arz/talep durumu da etkili olmaktadır. 6 aylık enflasyon verilerinin etkili olduğu kurbanlık fiyatları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatlarını aratmaya başladılar. 2018 yılı Kurbanlık fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konulardan biri oldu. Kurban fiyatları ile ilgili ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların aralıksız araştırmaları sürüyor. Kurban Bayramı'nın gelmesine artık sayılı günler kala kurbanlık fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırma yapmaları başladı. Kurbanlık fiyatları ile ilgili detaylar belli olmaya başlarken bu yıl yüzde 10 civarında zam olması bekleniyor. Müslüman alemi için Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Ülke genelinde kurban pazarları kurulmaya başladı ve kurbanlık fiyatları henüz netlik kazanmadı. 81 ilde 6850 şubesi olan A101 marketler zinciri 20818 kurbanlık fiyatlarını belirledi. A101 marketler zinciri kurbanlık satışlarında kredi kartlarına taksit imkanı da sunmaktadır. İşte 2018 yılı kurbanlık fiyatları ile ilgili son gelişmeler



Kurbanlık fiyatları açıklandı



TZOB Başkanı Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacağının tahmin edildiğini söyledi.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.



Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul'un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara'da 18-22 lira, İzmir'de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara'da 18-20, İzmir'de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.



Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.



Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.



Kurbanlıklara 10,7 milyar lira ödenecek



Yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Bayraktar, buğday kepeğinin yüzde 32,8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesinin yüzde 46,2 artışla 892 liraya, besi yeminin yüzde 20,5 artışla bin 215 liraya, samanın yüzde 36,8 artışla 528 liraya çıktığını söyledi.



Bayraktar, kesilecek yaklaşık 850 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafının 1 milyar 785 milyon lirayı, 2,8 milyon küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafının ise 1 milyar 400 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir. Toplamda halkımızın tahmini olarak 3 milyon 650 bin kurbanlık hayvan için 10 milyar 67 milyon lira ödeyeceğini tahmin ediyoruz. Kesilecek küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı, büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değerinin de 102 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz."



"13 bin lira kira ödemek zorunda kalan üreticiler var"



Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara’da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul’da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir’de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, "Satış yerleriyle ilgili buradan belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum, üreticilerimize 13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." dedi.



Bayraktar, Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 50 lira, büyükbaşta ise 250 lira civarında para almaktadır. Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaştaki fiyat 500-600 liraya kadar çıkabilmektedir. Hayvanların yarısının kasaplar tarafından kesileceği tahminiyle kasaplara ödenecek toplam bedel toplamda 176 milyon 250 bin lirayı bulacaktır." ifadelerini kullandı.



DİYANET KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLAMASI



Diyanet İşleri, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl da kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklarken; yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti.



Migros kurbanlık fiyatları : Migros 2018 yılı kurbanlık fiyatları 12 kilogramlık kurbanlık koçu 995 TL, 16 kilogramlık koç için ise 1.155 lira olarak belirledi. 21 kilogramlık 1/7 oranında eşit hisse büyükbaş kurbanlık ise bin 295 TL’den satılıyor. Migros kurbanlık paketlerini evlere de servis ediyor. Canlı kurban kesimi ise yapılmıyor.



Kurban fiyatı 2018 Migros - Carrefour A101 kurbanlık dana



CarrefourSA kurbanlık fiyatları : “Küçükbaş Karaman Kurban Paketi” 990 TL, 1/7 oranında “Büyükbaş Kurbanlık Hisse” 1.190 TL, “Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi” 1090 TL, “Küçükbaş Keçi Kurban Paketi” 950 TL olarak belirlendi. CarrefourSa kurbanlık paketlerinin yanı sıra canlı kurban satışı da yapıyor. İstanbul'da iki mağazada canlı kurban satışı ve kesimi yapılacağı ilan edildi.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün olurken arefe günü 20 Ağustos'ta başlıyor. Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün) Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Piyasaların durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor. Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberinde kurbanlık fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tunç hayvan fiyatlarının enflasyonun üzerinde bir zamla piyasada olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" dedi.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?



Kurban fiyatları ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken rakamlar ise ilk 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tahmin edilmeye başlandı. Migros CarrefourSA kurban fiyatları ile ilgili açıklama bekleniyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN NE KADAR?



Büyükbaş hayvanın bu yıl 7 bin lira civarında olması bekleniyor.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN NE KADAR?



Küçükbaş hayvanın ise bu yıl bin lira civarında olması bekleniyor.



Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (TÜKETBİR) Bülent Tunç, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve daha bir çok yetkiliden ilerleyen zamanlarda konuya ilişkin açıklama bekleniyor.



Özellikle büyük şehirlerde Anadolu'dan gelen büyük ve küçük baş hayvanlarla ilgili hem belediyeler hem de il / ilçe tarım müdürlükleri gerekli kontrol alanlarını, satış ve kesim alanlarını kurmaya ve yer satışlarını gerçekleştirdiler. Bu yıl Kurban Bayramı 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerine denk gelmektedir.



Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos'a denk geliyor. Bayrama yaklaşık 1 ay kala Diyanet İşleri başkanlığı kurban kesim fiyatlarını açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini söyledi

ZİNCİR MARKETLER SATIŞA BAŞLADI



Bu sene kurbanlık fiyatları hakkındaki öngörülerini ifade eden Tunç, büyükbaş kurbanlığın ortalama 7 bin lira, küçükbaş hayvanların ise bin lira civarında olmasını beklediklerini aktardı. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

A101 KURBANLIK SATIŞINDA TAKSİT İMKANI VAR!



A101 kurbanlık satışlarında peşin fiyatına 4 taksit imkanı sunmaktadır. Veteriner hekim kontrollü ve helal kesim sertifikalı Büyükbaş (Dana) kurbanlık satışlarında 7 hisseye kadar katılım sunan A101 kataloğuna göre, kemiksiz 18-20 kilogram arası gelen hayvanlarda hisse başı fiyatlarını 995 lira olarak belirledi. Küçükbaşlarda (Karaman Koç) ise, kemikli 14-16 kilo arası kurbanlık fiyatları 2045 lira. Ayrıca Yapı kredi Wordcard ile yapacağınız kurbanlık alımında +50 TL puan hediye etiketi var. Ayrıca Bonus - Maximum ve World Kart sahiplerine 110,55 TL x 9 taksit ile kurbanlık sunulmuş.







KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?



Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi gösterişli bulunmalıdır. Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır.



İki gözü veya bir gözü kör, dişlerinin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası veya memelerinin başları kopmuş, kulakları veya kuyruğu yaratılışında bulunmayan bir hayvan kurban olamaz.



Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuz ve deli olmasında, doğuştan boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık bulunmasında, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düşmüş olmasında, cinsel organı bulunmamasında, burulmuş olarak bulunmasında bir sakınca yoktur; bu hayvanlar kurban edilebilirler.



Kurbanın semiz olması daha faziletlidir. Kemikleri içinde iliği kalmamış derecede zayıf veya aksak ayağını yere basıp kesileceği yere kadar topal veya aşikâr bir halde hasta bulunan bir hayvan da kurban olamaz.



NİYET EDİLMESİ LAZIM



Hayvanı keserken: ((Bismillahi Allahu Ekber)) “Allâh’ın adıyla (bu kurbanı kesiyorum). Allâh en büyüktür” demek müstehabtır. Bakkâlî (Rahimehullâh): ((Bismillahi Vallahu Ekber)) demek müstehabtır demiştir.



Bir kimse besmele çeker fakat kurbanı kesmeye niyet etmezse, helal olmaz. Kesilen hayvanın etinden yemenin helal oluşu ancak üzerine besmele çekildiği zamandır. Şayet hayvanı keserken başka bir işe başlamak için besmele çekerse, helal olmaz.







HİÇBİR ORTAĞI YOKTUR!



“Allâh’ın ismiyle (bu kurbanı kesiyorum). Allah’ım falanın kurbanını kabul et” derse mekruh olur. Böyle demekle başkası besmeleye ortak edilmiş olmaz. Bu nedenle haram değil, mekruhtur.



Şayet bu sözü hayvanı kesmek için yatırmadan veya besmele çekmeden önce yahut hayvanı kestikten sonra söylerse mekruh olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kurbanını kesmek istediği zaman şöyle derdi: “Bu, Sendendir ve Senin içindir. Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Allâh’ın ismiyle (bu kurbanı kesiyorum). Allâh en büyüktür.” (Şeyhzâde, Mecme‛u’l-enhur, 4/155)



KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR



1- Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.



2- Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.



3- Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.



4- Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.



5- Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.



6- Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir.



7- Kurbanın ve her hayvanın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi [mesanesi].



8- Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir.



9- Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir.



10- Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.



11- Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vacib yerine gelmiştir.



12- Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir, ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez.



13- Kurban derisi namaz kılan fakire verilir. Ne yapıldığı bilinmeyen yerlere vermemelidir. Evde de kullanılabilir. Parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı da satılabilir.



14- Ortaklardan biri kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir.



15- Karnı yarılıp, yavrusu çıkarıldıktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez.



16- Canlı hayvanın her parçası haramdır. Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin pişirmeden yemesi caizdir. [Mesela çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte mahzur yoktur.]



17- Makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir. (Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim) derse, o zat gelince kesilir. O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; fakirlere verir. Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir.



Kurban'da Küçükbaş Hayvan Tercih Edilmeli



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 20 liradan işlem gördüğünü belirterek, "Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 düzeyinde arttı, enflasyonla birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşti." dedi.



TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı için piyasaya sürülecek kurbanlık küçükbaş hayvanların yeterli sayıda hatta fazlasıyla bulunduğunu belirterek, kurban kesecek vatandaşlarımızın hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin kendi menfaatlerine olacağını söyledi.ÇELİK, kurbanlık alışverişinde hem satıcıların hem de alıcıların memnun olacağı bir bayram olması temennilerinde bulunarak büyük zorluklarla ve özellikle artan yem masrafları ve enflasyon rakamlarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinde ve mağdur olmayacak fiyatlarda hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu ettiklerini ifade etti.



Genel Başkan Nihat ÇELİK, Merkez Birliği ve 80 ilde faaliyet gösteren Birlikler olarak her ne olursa olsun ülkemiz yetiştiricilerinin mağdur olmamaları açısından gerek canlı hayvan ithalatı ve gerekse et ithalatını hiçbir zaman tasvip etmediklerini belirterek tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar küçükbaş hayvan varlığı olduğunu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 2.5 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildiğini ve bu bayramda da ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak düzeyde hayvan varlığı bulunduğunu ifade etti.



Genel Başkan ÇELİK, kurban bayramının önemine vurgu yaparak Allah’a yaklaşmak anlamına gelen kurbanın, Hazreti İbrahim’den bu yana maddi güce sahip Müslümanların her yıl yerine getirdikleri kutsal bir davranış ve toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olduğuna işaret etti. ÇELİK, ayrıca kurban bayramının simgesinin koç olduğuna vurgu yaparak geçmişten bugüne gelinen süreçte insanlarımızın genelde küçükbaş hayvan kestiklerini büyükbaşa oranla ülkemizde her yıl 3 katı kadar küçükbaş hayvan kurban edildiğini sözlerine ekledi.



Genel Başkan ÇELİK, küçükbaş kurban fiyatları ile ilgili olarak da ‘’ Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri % 20 düzeyinde artış göstermiş ve enflasyon ile birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşmiştir. Ancak şunu söylemeliyim ki bu artışlardan dolayı kurbanlık fiyatlarında olabilecek artışın sorumlusu yetiştiricilerimiz değildir. Kamuoyunun durumu böyle bilmeleri ve yetiştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alacak fiyatların gerçekleşmesi yönünde anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz.’’ dedi.



Sağlığın paradan çok daha önemli olduğuna da dikkat çeken ÇELİK,günümüzde yaşanan sağlık sorunlarıyla birlikte insan kayıplarının fazlaca yaşandığı bir zamanda meraya ve doğal ortamda otlatmaya dayalı olarak yapılan küçükbaş hayvancılığıninsanlarımız için doğal beslenmenin ilk adresi olduğunu ve bu yönüyle de küçükbaş hayvan tercihinin yerinde olacağını ifade etti.



Genel Başkan ÇELİK, küçükbaş hayvanlar arasında özellikle damızlık anaç dişilerin erken kesime gitmesinden yana olmadıklarının altını çizerek, sektörün sürdürülebilirliği açısından kurban pazarlarında dişi hayvan satılmasının kesinlikle önüne geçilmesi ayrıca damızlık değerini yitirmiş hayvanların pazarlara sevkinde zorluk çıkarılmaması gerektiğini bildirdi.



Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlık hayvanlarını satamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden satın alınmasını isteyen ÇELİK, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığından yetiştiricilerin mağdur olmaması adına destek beklediklerini ifade etti.



Belediyelerin kurbanlık hayvanlar için ücretsiz pazar yeri tahsis etmesi gerektiğini vurgulayan ÇELİK, buralarda satış yapacak kişilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere banyo ve barınak gibi tedbirlerin alınmasının da kurban hizmetlerini kolaylaştıracağınısöyleyerek ‘’ Bazı illerimizde kurban satış yerleri yetersiz, olanların çoğu da düzenli değil. Hayvanlar için padok ve sundurmayok. Ayrıca Belediyeler yer kirası olarak yüksek bedeller istiyor. Kurban yeri kirası, çadır maliyeti, yem gibi giderler yetiştiricinin masrafını artırmakta, bu da kurban fiyatını artırması yanında yetiştiricinin hayvanını değerinde satamamasına sebep olmaktadır. Yani yetiştiriciler yaptıkları masrafı satışlardan karşılayamadıkları için bu konuda mağduriyet yaşamaktadır. Biz alıcıların memnuniyeti yanında yetiştiricilerimizin de hak ettiği değeri almalarından yanayız. Onca emeğin karşılığı mağduriyet olmamalıdır.’’ dedi.



Genel Başkan ÇELİK, ayrıca kurban satış yerlerinin çok iyi bir şekilde denetlenmesi gerektiğini, özellikle satış yerlerine hastalıklı hayvan girmemesi yönünde yetkilileri daha titiz olmaya davet ederek kurban kesecek vatandaşlardan da kesimden sonra görmeye alıştığımız çirkin görüntülere mahal vermemelerini istedi.

Genel Başkan ÇELİK,açıklamasının sonunda; kurbanlık ihtiyacının her yıl olduğu gibi bu yılda sorunsuz bir şekilde karşılanacağını,vatandaşların hiç endişe duymadan gönül rahatlığı ile küçükbaş hayvan kesimineyönelmeleriduyurusunda bulunarak ‘’ Bütün vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyor sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. ’’ ifadelerine yer verdi.

DİYANET VEKALET KURBANLIK BEDELLERİNİ AÇIKLADI



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama ile 2018 kurbanlık bedelleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet kurban fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olacak.

GEÇEN SENE 10 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ



Geçen sene kurban bayramı öncesinde 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilirken, büyükbaş 6 bin- 22 bin lira arasında ve küçükbaş ise ortalama 600 ila 200 lira arasında satışa çıkmıştı. Pazara gelen 1 milyon 200 bin büyükbaş hayvandan 900 bine yakını satılmıştı. Toplamda 2.2 milyon ise küçükbaşın satıldığını ifade eden Tunç, canlı kilogram fiyatı için ise, "Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar" dedi.



