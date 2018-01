Ocak ayı SSK Bağkur emekli zamlı maaşları ne kadar 2018 memur emekli maaş tablosu

Memur emekli maaşı 2018 zam oranı ne kadar Ocak ayı Emekli ve memur zam maaşlar nasıl hesaplanır SSK ve Bağkur emekli maaşları ve ikrameyeleri kaç TL vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Ocak aynın ikinci haftasında, zam kararının ardından ilk maaşlarını alacak olan vatandaşlar, enflasyon durumuna göre kararı alınan emekli ve memur zam oranları bilgisini araştırmaya başladı.Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 çıktı. Yüzde 1.69’luk enflasyon farkı ile birlikte memurlara yüzde 5.69 zam yapılacak. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya çıkacak. SSK ve Bağ Kur emekli aylıkları da yüzde 5.69 oranında zamlanacak. Emeklilerin zam sistemi kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını enflasyon, memur emeklilerinin artışını ise toplu sözleşme belirliyor. Ancak Ocak zammı hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için yüzde 5.69 çıktı. Çıplak maaşlara bu artış eklenirken, ayrıca her ay ödenen aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükseldi. İşte 2018 memur emekli SSK Bağkur emeklisi Ocak ayı zamlı maaş taplosu ve detayları....



EMEKLİNİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?



Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ve Temmuz'daki zam oranlarını bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon belirliyor. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 6 aylık değişim, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarını gösteriyor. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ortaya çıkıyor. Emekliler, artış oranlarını zam aylarında öğreniyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Ocak zamlarını ayın 3'ünde öğrendi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.69 oldu. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 5.69 olarak gösterdi.



MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI NASIL?

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşmede belirleniyor. Örneğin; geçtiğimiz Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşmede memur emeklilerinin Ocak 2018 zammı yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon Temmuz 2017'deki yüzde 4'lük zam oranını aşarsa, enflasyon farkı verileceği karara bağlandı. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 5.69 çıktığı için, memur emeklilerine yüzde 1.69'luk enflasyon farkı oluştu. Memur emeklilerinin böylece yüzde 4'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.69'a ulaştı.



ZAM EMEKLİ MAAŞINA NASIL YANSIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıplak maaşlarına oluşan enflasyon zammı ekleniyor. Posta'daki habere göre, örneğin; 6 aylık enflasyona göre Ocak zammı yüzde 5.69 çıktı. Emeklilerin bu ay maaşları yüzde 5.69 artış eklenerek ödenecek. 2 bin lira olan net maaş, bu aydan itibaren 2 bin 113 lira 80 kuruş (2.000 x % 5.69) olarak yatırılacak.



2018 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?



Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya çıkacak.



SSK ve Bağ Kur emekli aylıkları da yüzde 5.69 oranında zamlanacak.



Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri için yüzde 4 zam verilecekti.



Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, üniversite mezunu memurun maaşı ocak ayında 2 bin 951 liradan 3 bin 136 liraya, polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya, öğretmenin maaşı da 3 bin 699 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek.



Memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 5.69 oranında artacak. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan bin 978 liraya çıkacak.



SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki artış da yüzde 5.69 olurken, SSK emekli aylığı bin 485 liradan, bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı da bin 330 liradan bin 405 liraya yükselecek.







EMEKLİYE EK ÖDEME (VERGİ İADESİ) NEDİR?

Tüm emeklilerin hesabına her ay çıplak maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yatırılıyor. Bu, maaşın yüzde 4'ü (çok düşük maaşlılarda yüzde 5) oranında oluyor. Bu ödeme yeni değil, geçtiğimiz aylarda da veriliyordu. Bankaya her ay yatırılan paranın içinde çıplak maaşın yanı sıra bu ek ödeme de bulunuyor. Maaş arttığında ek ödeme de artıyor. Örneğin; 2 bin lira çıplak maaşı olan, aylık 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira (maaş + ek ödeme) yatıyordu. 2 bin liralık maaş bu ay yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira 80 kuruşa çıktı. Ek ödeme artık bu yeni maaş üzerinden hesaplandığından 84,55 liraya (2.113,80 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu aydan itibaren 2 bin 198 lira 35 lira (2.118,80 + 84,55) geçecek.



EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TE

İnternetten emekli maaşı bilgisi emekli maaşı hesaplama ve sorgulama uygulaması ile alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. E-Devlet sisteminde vatandaşlar emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini kimlik doğrulaması yaparak, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. e-Devlet sistemi üzerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının dijital hizmet uygulamalarının kullanılabilmesi için öncelikli olarak e-Devlet sistemi üzerinde kimlik doğrulaması yapılması gerekliliği bulunuyor. Bu aşamada vatandaşlar e-Devlet şifresi ile dahi e-Devlet kimlik doğrulaması yaparak, online emekli maaşı sorgulama işleminden yararlanabiliyor.



Emeklilikte yüksek maaş formülü



Emeklilikte yüksek maaşı, çalışırken garanti edebilirsiniz. Tavandan prim, brüt ücret, ikinci sigortalılık, SSK ’dan emeklilik gibi formüllere uyulursa, emeklilikte rahat ediliyor. Emekli olunduktan sonra ise maaş artışları kuruma göre farklılık gösteriyor.



EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?



Öncelikle çalışırken ödenen primler emekli maaşında belirleyici. Aylık bağlama oranları da emekli maaşında etkili oluyor. Emekli maaşı hesabında 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000'e kadar olan dönem, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Aylık bağlama oranları farklılık gösterdiğinden, bu 3 dönem için ayrı ayrı hesaplar yapılıyor. Yine 2000 yılı öncesinde gösterge hesabı yapılırken, şimdi refah payları da ekleniyor. Ancak her 2 hesap türünde de emekli maaşını belirleyen en önemli unsur çalışırkenki aylık brüt kazanç oluyor.



EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?



Emekli maaşı ancak çalışırken artırılabilir. Bu nedenle imkan varsa, emeklilik planınızı 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor. Çok çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli. Gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs), bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak da daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız bulunuyorsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. Son 3.5 yılda (bin 261 gün) SSK'lı olursanız, emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır. Ayrıca ister SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilirse, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.



EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANIN MAAŞI DEĞİŞİR Mİ?



Hayır, değişiklik olmaz. Yani emekli olduktan sonra çalışanlar için yatırılan primler aldıkları emekli maaşını etkilemez.



Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2 milyon memur emeklisi ve 3 milyon memurun beklediği zaman geldi. Ocak zamları, yarından itibaren hesaplara yatıyor. Yarın memurlar maaşlarını alırken emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2017'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Bu ayın 3'ünde zam oranlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren de buna göre hesaplanan yeni maaşlarını almaya başlayacak.

Maliye Bakanlığından devlet memurları için E-bordro uygulaması!



Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti son dönemlerde yoğun ilgi görüyor. Online e-bordro hizmeti tüm kamu çalışanlarınca kullanılabiliyor. Maliye Bakanlığı e-bordro uygulaması sayesinde güncel ve geçmiş ayların maaş bordroları internetten de görülebiliyor. Türkiye’de internet altyapısı, hızla gelişen modern yüzyıl teknolojisinin etkileri ile birlikte yaşamın her alanında kendisine etkin bir şekilde yer bulmaya başladı. Modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte yaşamın her alanında insanların internetin sağladığı fırsatlardan ve avantajlardan yararlanabilme şansına sahip olabilmesini sağlayan ileri nesil akıllı cihazlar, internetin kamu kurum ve kuruluşları arasında da yer almasına yol açıyor. Özellikle de internet ortamı üzerinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmete açılan online hizmetler ile birlikte vatandaşlar dakikalar içerisinde kamu işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından hizmete açılan e-bordro uygulaması günümüzde oldukça yoğun şekilde kullanılıyor.



E-DEVLET'E YÜKLENDİ



Emekliler, maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. Memur emeklileri ise bu ayın içinde açıklanacak takvime göre zam farklarını hesaplarında görecek. Memurlar ise yarından itibaren yeni maaşlarını hesaplarından çekebilecek. Öte yandan emeklilerin zamlı maaş miktarları ve ek ödeme rakamları e-devlet sistemine yüklendi. SGK hesaplamaları yaparak emeklilerin yeni maaşlarını böyşlece kendilerine duyurmuş oldu. E-devlet sistemine giren emekliler "Emekli aylık bilgisi" bölümünden bu ay alacakları yeni maaşlarını görebilecek. Memurlar da Maliye Bakanlığı'nın sitesinden bilgilerini girerek yeni maaşlarını öğrenebiliyor.



EK ÖDEMELER ARTTI



Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Aralık ayında çıplak maaşı 2000 lira olan bir emekli 80 lira da ek ödeme alıyordu. Yeni zamla birlikte bu emeklinin çıplak maaşı 2.113,80 liraya ek ödemesi de 84,55 liraya yükseldi. Bu emeklimizin bankaya yatan 2.080 lira maaşı da 2.198,35 liraya çıktı.









MAAŞINIZI HESAPLAYIN



En yüksek emekli maaşı olarak 4. 240 seviyesini görüyoruz. Ocakta ki enflasyon zammı eğer hesaplanana göre 4.55 olursa ortalama 192 liralık bir maaş artışı olacak bu durumda 4. 432 seviyesinde bir maaşa denk geliyor. Eğer enflasyon rakamları daha yukarıda bir rakam olarak 4.97 oranında çıkarsa ortalama 210 TL bir artış söz konusu olacak ve en yüksek emekli aylığı 4.450 rakamını görecek.



Bununla birlikte enflasyon rakamı en yüksek oran bazında 5.39 seviyesinde gerçekleşirse emekli aylığına ortalamam olarak 228 TL oranında bir yılbaşı zammı yansıyacak. Bu da en yüksek emekli maaşını 4.468 rakamına ulaştırmış olacak.



Ek göstergeler itibariyle bazı emekli maaşları (2018 yılının ilk yarısında)

D/K Hizmet Yılı Ek Göstergeler İtibariyle Emekli Aylıkları 0 2200 3000 3600 (Makam:0) 3600 (Makam:2000) 3600 (Makam:3000) 1/4 25 1.978 TL 2.365 TL 2.432 TL 2.966 TL 4.095 TL 4.320 TL 1/4 26 1.978 TL 2.396 TL 2.465 TL 3.005 TL 4.134 TL 4.360 TL 1/4 27 1.989 TL 2.428 TL 2.497 TL 3.045 TL 4.174 TL 4.400 TL 1/4 28 2.015 TL 2.459 TL 2.530 TL 3.084 TL 4.213 TL 4.439 TL 1/4 29 2.040 TL 2.491 TL 2.562 TL 3.124 TL 4.253 TL 4.479 TL 1/4 30 2.066 TL 2.522 TL 2.595 TL 3.163 TL 4.292 TL 4.518 TL 1/4 31 2.092 TL 2.554 TL 2.627 TL 3.203 TL 4.332 TL 4.558 TL 1/4 32 2.118 TL 2.585 TL 2.659 TL 3.243 TL 4.372 TL 4.597 TL 1/4 33 2.144 TL 2.617 TL 2.692 TL 3.282 TL 4.411 TL 4.637 TL 1/4 34 2.169 TL 2.648 TL 2.724 TL 3.322 TL 4.451 TL 4.676 TL 1/4 35 2.195 TL 2.680 TL 2.757 TL 3.361 TL 4.490 TL 4.716 TL 1/4 36 2.221 TL 2.711 TL 2.789 TL 3.401 TL 4.530 TL 4.755 TL 1/4 37 2.247 TL 2.743 TL 2.822 TL 3.440 TL 4.569 TL 4.795 TL 1/4 38 2.273 TL 2.774 TL 2.854 TL 3.480 TL 4.609 TL 4.835 TL 1/4 39 2.299 TL 2.806 TL 2.886 TL 3.519 TL 4.648 TL 4.874 TL 1/4 40 2.324 TL 2.838 TL 2.919 TL 3.559 TL 4.688 TL 4.914 TL



2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Yapılan zamlara göre 2018 emekli maaş rakamları da tahmini olarak belirlendi. Düzenlemeyle beraber 1500 lira aylığı olan bir SSK emeklisinin maaşı, 2018 Ocak'ta 1550 lira ve Temmuz ayında ise 1612 liraya kadar çıktı. Bunun yanında emeklilere ödenen ek ödemeler de her ay zamla beraber artış gösterdi.



Mevcut durumda, en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunurken; öngörülen zamla birlikte Ocak'ta 4 bin 384 liraya, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükseldi. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaştı. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak. Yani maaşlarda 2018 yılında 144 liraya varan artış gerçekleşecek.







2018 EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK'TA NETLİK KAZANDI



SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı için rakamlar 3 Ocak’ta netleşti. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1260 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 3.43 artışla 1303 liraya çıktı. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 1535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda 1204 liraya ulaştı.



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı. Aylık en yüksek artış %1,69 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %1,52 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttı. Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktır. İkinci altı aydaki enflasyon rakamlarına göre, memurlar yüzde 1,63 enflasyon zammı alacak.







Memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. Bu sonuçlar sonrası Memur emeklilerinin net maaşları ortaya çıktı. Emekli ve memur maaşları ile ilgili tüm detaylar star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz...